Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

31,97 USD -1,21% (16.08.2018, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (17.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Das Papier von JD.com kenne aktuell nur den Weg nach unten und daran würden auch die Zahlen des zweiten Quartals nichts ändern. Der zweitgrößte chinesische Online-Händler habe zwar auch im vergangenen Quartal solide Wachstumsraten verzeichnet, habe die Erwartungen der Analysten aber nicht übertreffen können.Im sich beschleunigten Abwärtstrend habe die JD.com-Aktie den Stopp bei 29 Euro erreicht. "Der Aktionär" bleibe langfristig von JD.com und vom anhaltenden Wachstum im chinesischen Online-Handel überzeugt, rate angesichts der schwierigen Situation am chinesischen Markt trotz günstiger Preise aktuell jedoch zum Verkauf. Denn mittelfristig seien keine neuen Impulse für eine Trendwende zu erwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:27,90 EUR -0,78% (17.08.2018, 11:48)