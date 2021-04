Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei China-Tech scheine eine gewisse Beruhigung einzukehren. Die großen Unternehmen hätten zugesagt, dass sie sich an den Regeln halten wollten, die von den Regulierungsbehörden aufgestellt würden. Das Damoklesschwert scheine langsam zur Seite auszuschwingen.Der Aktienprofi beziehe sich auf den Chart der JD.com-Aktie. Es tue weh, wenn man sehe, dass sie von 106 auf unter 80 USD gegangen sei. Dabei habe sich nichts getan - man habe nur ein paar Strafen bekommen. Der Wert habe die 200-Tage-Linie geknackt. Jetzt geht es darum, diese zurückzuerobern, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur JD.com-Aktie. (Analyse vom 14.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JD.com-Aktie: