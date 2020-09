Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

62,60 EUR -1,88% (17.09.2020, 17:08)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

73,945 USD -1,52% (17.09.2020, 16:56)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (17.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ein klarer Kauf.Bei Chinas Nummer 2 im E-Commerce sei offenbar gerade IPO-Saison! Wie erst vor wenigen Tagen berichtet, plane JD.com zeitnah den Börsengang seines Fintech-Arms. Nun werde bekannt, dass offenbar auch die Sparte für elektronische Gesundheit als eigenständiges Unternehmen an die Börse kommen solle. Es wäre nicht die erste spannende China-Aktie in diesem Bereich.JD Health solle in Hongkong an die Börse kommen. Noch diesen Monat plane JD, einen entsprechenden Antrag einzureichen, berichte "Bloomberg" unter Berufung auf Insider. Mindestens eine Milliarde Dollar solle eingenommen werden.JD Health würde sich zu Ping An Healthcare gesellen. Die "Aktionär"-Empfehlung habe seit Januar mehr als 90 Prozent zugelegt. Auch Alibaba Health sei dieses Jahr ähnlich stark gelaufen.Angesichts der jüngst sehr starken Zahlen und der aussichtsreichen Positionierung in diversen Mega-Trend-Bereichen bleibt das Unternehmen aber ein klarer Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JD.com.