Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (16.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Der größte Alibaba-Konkurrent in China habe seine Quartalszahlen vorgelegt. Ein erster Blick auf die Ergebnisse zeige: alles in Ordnung - auch wenn die ersten (automatisierten) Meldungen etwas widersprüchlich wirken würden. Kurzfristig sei die Situation vor allem aus charttechnischer Sicht jetzt erst recht spannend geworden.Erwartungen erfüllt, übertroffen oder verfehlt? Bei JD könne man heute Mittag alles lesen - je nachdem, welche Analysten-Schätzungen und welche Kennzahlen herangezogen würden. Fakt sei: Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 174,2 Milliarden Yuan gestiegen. Das liege im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je ADR betrage 3,42 Yuan - und übertreffe damit laut "Bloomberg" selbst die höchste Analystenerwartung (3,37 Yuan).Vorbörslich habe der Kurs auf bis zu 83 Euro zugelegt (Schlusskurs am Freitag: 77,90 Euro). Nach den Zahlen sei es zunächst unter 74 Euro gegangen, bevor sich der Kurs wieder auf dem Schlusskursniveau vom Freitag eingependelt habe. Das große Handelsvolumen werde erst mit Eröffnung des US-Handels aufkommen. Erst dann werde sichtbar werden, wie der Markt die Zahlen wirklich aufnehme.JD habe zuletzt einen Rücksetzer verdaut, nachdem es nach der US-Wahl zu einer Branchenrotation gekommen sei und China neue Vorschriften für die Internet-Riesen im Land angekündigt habe. Vor den Zahlen habe der Kurs das alte Allzeithoch wieder erreicht. Nun werde es interessant, ob der Ausbruch gelinge oder ein kleines Doppeltop entstehe.Alle drei Aktien sind laufende Empfehlungen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link