Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

85,20 EUR +2,90% (16.02.2021, 18:49)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

103,425 USD +4,14% (16.02.2021, 18:35)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (16.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Ticker-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als fünf Prozent im Plus: Die Aussicht auf den Börsengang von JDs Logistiksparte treibe den Kurs der Aktie von JD.com im heutigen Handel deutlich über die 100-Dollar-Marke. Ein gelungener Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Es sei nicht die erste Ausgliederung bei JD - und vermutlich auch nicht die letzte.Erst neulich sei mit JD Health die Gesundheitssparte an die Börse gekommen. Seit dem IPO liege der Aktienkurs dieses Bereichs rund 60 Prozent im Plus. Nun solle demnächst mit JD Logistics das Versandgeschäft folgen. Insidern zufolge könnte die Sparte insgesamt mit 40 Milliarden Dollar bewertet werden. JD werde voraussichtlich auch nach dem Börsengang die Mehrheit an der Ausgliederung halten. JD Logistics betreibe unter anderem mehr als 800 - teils automatisierte - Warenhäuser in ganz China.Eigentlich sei auch ein Börsengang der Fintech-Sparte JD Digits geplant gewesen. Das Vorhaben sei aber erst mal verschoben worden, nachdem letztes Jahr das Ant-Group-IPO kurzfristig habe abgesagt werden müssen, weil die chinesische Führung neue Maßnahmen zur härteren Regulierung von Fintechs angekündigt habe. Pinduoduo und Co bestehen zu können. Überraschend komme das IPO von JD Logistics nicht. "Der Aktionär" habe erstmals bereits Anfang Dezember 2020 über den Plan berichtet. JD.com sei eine Langzeitempfehlung seit 2019. Anleger lägen inzwischen mehr als 180 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat sich unterdessen so gut entwickelt, dass die Aktie immer noch nicht besonders teuer wirkt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JD.comBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link