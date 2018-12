Börsenplätze JD.com-Aktie:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (28.12.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - JD.com: Attraktives Einstiegslevel für 2019 - ChartanalyseAktien des chinesischen Online-Versandhauses JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) kommen wieder sukzessive auf die Beine, umso mehr sich die USA und China im Handelsstreit annähern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das könnte für Investoren ab Januar eine sehr gute Gelegenheit darstellen, auf einem recht günstig bewerteten Kursniveau einzusteigen.Ab dem 7. Januar solle sich Medienaussagen zufolge eine US-Delegation nach China begeben, um sich in den fortwährenden Handelsstreitigkeiten zwischen beiden Ländern um eine Lösung zu bemühen und die nächste Runde von Strafzöllen zu verhindern. Die aktuellen Strafzölle in Höhe von 300 Milliarden USD auf beiden Seiten könnten damit teilweise wieder aufgehoben werden und chinesischen Online-Aktien wieder spürbaren Aufwind verleihen. Gerade JD.com habe während des Höhepunktes im Handelsstreit massiv an Wert verloren und binnen weniger Monate um über 62 Prozent korrigiert. Zuvor habe das Wertpapier noch um 50,00 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt markiert.Interessant gestalte sich aber auch der aktuelle Aufenthaltsort des Wertpapiers, die Aktie sei auf das markante Unterstützungsniveau aus den Jahren 2014-2016 zurückgefallen und versuche sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Diese scheine sich zumindest auf kurzfristiger Basis durch einen klaren Doppelboden immer stärker abzuzeichnen und sei schon alleine aus diesem Grund attraktiv für einen Long-Einstieg.Solange sich die USA und China allerdings in puncto Handelsstreit nicht einig würden, dürften sich Investoren bei JD.com noch in Zurückhaltung üben. Frische Impulse seien erst nach dem 7. Januar zu erwarten, ein spekulativer Long-Einstieg könne jedoch auf aktuellem Kursniveau erfolgen. Die Positionsgröße sollte allerdings noch recht zurückhaltend gewählt werden. Aus technischer Sicht könnten kurzfristig Gewinne bis an die Dezemberzwischenhochs von 23,35 US-Dollar reichen. Darüber sei ein weiterer Anstieg an 25,00 US-Dollar vorstellbar. Aber erst ab diesem Niveau werde tatsächlich ein größeres Kaufsignal aktiv und der sich im Aufbau befindliche Boden aus technischer Sicht abgeschlossen.Investoren hätten auf dem aktuellen Kursniveau bei JD.com eine besonders gute Gelegenheit an einem baldigen aber noch spekulativen Aufwärtsschub zu partizipieren, sofern sich die USA und China in puncto Handelsstreit im neuen Jahr näherkämen. Eine Erholung bis grob 30,00 US-Dollar wäre denkbar. Allerdings sei diese Training-Idee auch etwas längerfristig ausgelegt, hier sollten mindestens 6-9 Monate Anlagehorizont einkalkuliert werden. Eine defensive Verlustbegrenzung sei unterhalb von 19,00 US-Dollar technisch sinnvoll aufgehoben. (Analyse vom 28.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link