Xetra-Aktienkurs JDE Peet's-Aktie:

38,80 EUR -0,26% (16.07.2020, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs JDE Peet's-Aktie:

38,60 EUR -0,52% (16.07.2020, 12:29)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs JDE Peet's-Aktie:

38,48 EUR -0,31% (16.07.2020, 12:09)



ISIN JDE Peet's-Aktie:

NL0014332678



WKN JDE Peet's-Aktie:

A2P0E9



Ticker-Symbol JDE Peet's-Aktie:

JDE



Amsterdam Ticker-Symbol JDE Peet's-Aktie:

JDEP



Kurzprofil JDE Peet's NV:



JDE Peet's (ISIN: NL0014332678, WKN: A2P0E9, Ticker-Symbol: JDE, Amsterdam Ticker-Symbol: JDEP) ist eine der weltweit größten Kaffee- und Teegruppen. Durch ein Portfolio von über 50 führenden globalen, regionalen und lokalen Kaffee- und Teemarken bietet JDE Peet's ein umfassendes Sortiment an Kaffee- und Teeprodukten in rund 100 Ländern. Das Markenportfolio von JDE Peet umfasst Peets, Jacobs, L'OR, Senseo, Tassimo und TiOra, Douwe Egberts, Stumptown, Super, Pilão, OldTown, Moccona, Mighty Leaf und Pickwick als Maison du Café in Frankreich, Marcilla in Spanien, Harris in Australien und Bravo in Griechenland. (16.07.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JDE Peet’s: Alles andere als kalter Kaffee - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie von JDE Peet’s (ISIN: NL0014332678, WKN: A2P0E9, Ticker-Symbol: JDE, Amsterdam Ticker-Symbol: JDEP) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe Spuren am deutschen Markt für Neuemissionen hinterlassen: Mit Exasol und PharmaSGP hätten es gerade mal zwei Unternehmen aufs Parkett geschafft. Deutlich besser sehe die Lage an der Mehrländerbörse Euronext aus: Trotz Corona habe es im ersten Halbjahr 2020 dort insgesamt 19 Neuzugänge gegeben - exakt die gleiche Anzahl wie im Vorjahreszeitraum.Darunter seien ebenfalls wie im Vorjahreszeitraum sechs IPOs gewesen, bei denen die Unternehmen auch via Kapitalerhöhung Geld von den Investoren eingesammelt hätten. Davon seien vier Unternehmen aus dem Tech-Bereich, die im Schnitt über 100 Mio. Euro erlöst hätten. Der größte Tech-Börsengang in den ersten sechs Monaten sei am 14. Mai dem Videokonferenzunternehmen Pexip an der Oslo Børs gelungen, die inzwischen Teil der Euronext sei. Durch das IPO habe der europäische Zoom-Wettbewerber einen Bruttoerlös von 217 Mio. Euro erzielt.Das größte IPO in Europa insgesamt habe ebenfalls an der Euronext stattgefunden. Dabei habe JDE Peet’s, der weltweit größte Kaffee- und Teekonzern, in Amsterdam rund 2,3 Mrd. Euro eingesammelt. Der Ausgabepreis sei auf 31,50 Euro je Aktie festgelegt worden. Damit habe die Gesellschaft in der oberen Hälfte der zuvor angekündigten Preisspanne zwischen 30 und 32,35 Euro gelegen. Der von der Reimann-Familienholding JAB an die Börse gebrachte Konzern sei anfangs also mit 15,6 Mrd. Euro bewertet worden. In den Handel sei der Titel mit prozentual zweistelligen Gewinnen gestartet. Der Konzern habe auf eine "starke Nachfrage" von institutionellen Investoren weltweit verwiesen. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen, habe es geheißen.Das Interesse der Investoren bestärke JDE Peet’s im Glauben an die Strategie, habe der Manager befunden. Laut dem Konzern sei die Nachfrage nach Kaffee trotz der Coronavirus-Pandemie zuletzt stabil geblieben. Der Konsum habe sich dabei von Büros und Cafés in die Häuser und Wohnungen der Menschen verlagert. Daher verwundere es nicht, dass die Anteilscheine inzwischen in Richtung der 40-Euro-Marke unterwegs seien. (Ausgabe 28/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JDE Peet's-Aktie: