Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,5 Milliarden Euro Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (29.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, stellt die Coverage der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) ein.Die JDC Group AG habe vergangenen Freitag Geschäftszahlen für 2018 publiziert. Der Konzernumsatz sei in 2018 um 12,5% angestiegen. Das Wachstum habe vor allem aus dem Kernsegment Advisortech (+15,5% auf 76,9 Mio. Euro) gerührt. Im Geschäftsbereich Advisory habe der Umsatzrückgang des schwachen dritten Quartals in 2018 (-15,0% yoy) wieder aufgeholt werden können. Das Geschäftsjahr habe das Segment mit einem Umsatz von 26,3 Mio. Euro (1,3% yoy) in etwa auf Vorjahresniveau beendet.Ergebnisseitig liege die EBITDA-Marge mit 1,5% unter dem Vorjahreswert (Vj.: 3,8%). Das EBITDA sei vor allem durch erneute Investitionen in die IT-Infrastruktur rückläufig gewesen und habe sich auf rund 1,5 Mio. Euro (Vj.: 3,2 Mio. Euro) verringert. Mit den Investitionen sei der Grundstein für die weitere geplante Expansion über die Großmandate Sparda Bank BadenWürttemberg, comdirect Bank AG und der BMW Tochter Bavaria Wirtschaftsagentur gelegt worden. Die Absichtserklärungen comdirect und Bavaria sollten laut JDC zeitnah durch Unterzeichnung der endgültigen Kooperationsverträge ersetzt werden. Zudem solle im laufenden Jahr mindestens eine weitere Kooperation abgeschlossen werden.Kürzlich habe JDC zudem über den geplanten Einstieg des neuen Ankeraktionärs Great-West Liefeco informiert. Der Versicherer solle rund 28% der Anteile an JDC übernehmen, wobei das erworbene Aktienpaket von den Vorständen Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad kommen solle. Mit Great-West Lifeco könnte JDC einen strategischen Partner mit Finanzkraft gewinnen. Die Beteiligung solle laut Unternehmen nach bereits erfolgter ausführlicher Due Dilligence zu einem Börsenwert deutlich über dem aktuellen Kursniveau erfolgen.Mit dem heutigen Tag stellt Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, die Coverage der JDC Group-Aktie ein. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JDC Group-Aktie: