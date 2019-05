Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (27.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Die JDC Group AG habe die auf dem Erwerb von Kundenbeständen sowie auf dem verstärkten Einbezug des Großkundengeschäftes auf der eigenen Plattform basierende Wachstumsstrategie in 2018 sowie im ersten Quartal 2019 fortgesetzt. Nachdem noch in 2017 mit der Albatros Versicherungsdienste (Lufthansa-Tochter) eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden sei, sei in 2018 der vollständige Erwerb der Assekuranz Herrmann-Gruppe erfolgt. In der zweiten Jahreshälfte 2018 seien weitere Kooperationsvereinbarungen mit der comdirect Bank AG oder dem BMW-Konzernunternehmen Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH abgeschlossen worden. In den ersten Monaten 2019 habe die JDC Group AG weitere Kooperationen mit der Sparda Bank Baden Württemberg und der RheinLand Versicherungs AG abgeschlossen. Schließlich sei der Stuttgarter Investmentpool KOMM Investment & Anlagenvermittlungs GmbH übernommen worden. Insgesamt seien diese Highlights als ein "Proof of Concepts" für die JDC-Technologie und Strategie zu sehen.In den Umsatzerlösen seien die Akquisitionen und neuen Kooperationen nur teilweise enthalten. Zudem habe bislang noch nicht eine vollständige Übertragung der Albatros-Kundenbestände vorgelegen, weswegen die Gesellschaft zwar mit 95,03 Mio. EUR (VJ: 84,48 Mio. EUR) ein deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 12,5% erreiche, die ursprünglichen Planungen (alte Guidance: +18%) jedoch verfehlt habe. Im ersten Quartal 2019 sei sogar das Wachstumstempo mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 19,4% auf 26,81 Mio. EUR (VJ: 22,46 Mio. EUR) gesteigert worden. Besonders vom Großkundengeschäft habe dabei das B2B-Segment Advisortech profitiert, welches sich in den ersten drei Monaten 2019 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 26,8% sehr dynamisch entwickelt habe.Das anorganische Wachstum habe einen Anstieg der operativen Kosten zur Folge gehabt. Bezeichnend hierfür stünden der signifikante Belegschaftsausbau sowie die höheren sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus habe in den vergangenen Geschäftsjahren insbesondere die Produktgruppe "Versicherungen" ein überproportionales Wachstum erreicht. Bei den Versicherungen liege jedoch bei der Erfassung der Anträge ein vergleichsweise geringerer Automatisierungsgrad und damit einhergehend ein höherer Personalaufwand vor. Trotz der Umsatzsteigerung habe die JDC Group AG damit in 2018 einen Rückgang des EBITDA auf 1,46 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 3,19 Mio. EUR) und das von der Gesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres erwartete deutliche EBITDA-Wachstum sei nicht erreicht worden. Im ersten Quartal 2019 sei zwar beim EBITDA in Höhe von 1,53 Mio. EUR (VJ: 1,48 Mio. EUR) eine Trendumkehr erreicht worden, weiterhin seien hier Eingliederungskosten enthalten, die die Ergebnissituation belasten würden.Die Basis für das künftige Umsatzwachstum (Umsatzguidance: über 110 Mio. EUR) sowie für das von der Gesellschaft erwartete deutliche EBITDA-Wachstum sei bereits vorhanden. In den vergangenen Monaten seien dabei eine Reihe von Kooperationen (comdirect Bank, Sparda Bank Baden Württemberg, RheinLand Versicherungs AG) geplant bzw. vereinbart sowie mit dem Erwerb des KOMM-Investmentpools (Jahresumsatz: 5,0 Mio. EUR) das Großkundengeschäft weiter vorangetrieben worden. Zusammen mit der voranschreitenden Übertragung der Albatros-Bestände sollte die Gesellschaft problemlos in der Lage sein, das anvisierte Umsatzwachstum zu erreichen. Auch für die kommenden Geschäftsjahre sähen die Analysten alleine schon aus den bereits abgeschlossenen Kooperationen weitere erhebliche Wachstumspotenziale und würden mit einer jeweils zweistelligen Umsatzdynamik rechnen. Auf Ergebnisebene dürfte die JDC Group AG von Skaleneffekten einerseits sowie andererseits von einem steigenden Automatisierungsgrad über alle Produktgruppen hinweg profitieren. Bis zum Jahr 2021 sollten EBITDA-Margen in einem hohen einstelligen Bereich erreicht werden.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der JDC Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link