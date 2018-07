Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,21 EUR (09.07.2018)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

8,18 EUR (09.07.2018)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (10.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Der Analyst habe vergangene Woche in Hamburg eine Roadshow mit dem CEO der JDC Group durchgeführt und fasse die wesentlichen Erkenntnisse nachfolgend zusammen. Um zukünftig nicht mehr so stark von der Kapitalmarktvolatilität abhängig zu sein und aktuellen Negativtrends im Bereich der Fondsvertriebsprovisionen entgegenzuwirken, habe sich JDC bereits frühzeitig strategisch stärker auf die Versicherungsbranche konzentriert. Diese Fokussierung dürfte sich künftig noch weiter fortsetzen. Der Anteil der Provisionseinnahmen aus dem Versicherungsgeschäft sollte vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren sukzessive auf rund 80% steigen (bisher ca. 60%), während sich das Fondsvertriebsgeschäft (bisher ca. 40%) entsprechend reduzieren dürfte.Strategisch werde sich JDC noch stärker auf die Gewinnung von Outsourcing-Mandaten wie das der in 2017 an die Plattform angeschlossenen Lufthansa-Tochter Albatros konzentrieren. Entscheidend für den Gewinn solcher Mandate dürfte nach wie vor die Prozessstärke der Plattform-Technologie sein. So sei JDC laut Vorstand derzeit das einzige anbieterunabhängige Unternehmen, das technisch dazu in der Lage sei, Bestände dieser Größenordnung (mehr als 400.000 Verträge) in die digitale Vertriebsplattform zu integrieren. Die Vertriebspipeline sei auch deshalb als sehr vielversprechend dargestellt worden. Das Skalierungspotenzial im Bereich Outsourcing dürfte dementsprechend enorm sein, da der Anbindung größerer Versicherungsbestände an die Plattform kein Kapitaleinsatz entgegenstehe und die Plattformkapazität groß sei.Aufgrund der gegebenen Skalierungsmöglichkeiten und Synergiepotenziale im Bereich der Maklerpools dürften Konsolidierungsprozesse zu erwarten sein. Durch die Skalierbarkeit der inzwischen ausgereiften Plattformen gehe es im Wettbewerb daher nun noch stärker darum, möglichst große Bestände auf die Plattformen zu holen, womit horizontale Akquisitionen besonders Sinn ergeben würden. Denkbar wären z.B. Zusammenschlüsse von Maklerpools mit stärkerem Versicherungsbezug und Maklerpools mit stärkerer Ausrichtung auf Fondsprodukte.Ausblick: Tendenziell falle das Versicherungsvertriebsgeschäft im zweiten und dritten Quartal saisonal bedingt schwächer aus, da in dieser Zeit kaum Versicherungen abgeschlossen würden. Maßgeblich für die Einhaltung der JDC-Jahresziele (Umsatz 100 Mio. Euro, EBITDA 6 Mio. Euro) dürfte insofern das Jahresendgeschäft sein, wobei das Albatros-Mandat der erwarteten Quartalsschwäche in Q2 und Q3 leicht entgegenwirken sollte. Angesichts der auch hier vorhandenen Saisonalität solle der positive Effekt aus dem Albatros-Mandat laut Vorstand allerdings erst im Jahresendgeschäft vollends zur Geltung kommen.Nach dem jüngsten Kursrücksetzer stuft Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, die JDC Group-Aktie wieder von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel laute weiterhin 9,50 EUR. (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link