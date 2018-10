Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Montag kündigte Finanzminister Giovanni Tria an, das Defizitziel (2,4% des BIP) nicht überschreiten zu wollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dazu sollten konstruktive Gespräche mit der EU geführt werden. Premierminister Giuseppe Conte habe die genannte Zahl als Obergrenze gewertet. Am Freitag habe die Ratingagentur "Moody's" die Kreditwürdigkeit des Landes um eine Stufe auf "Baa3" zurückgenommen. Begründet worden sei dies vor allem mit dem Hinweis darauf, dass sich die Staatsverschuldung Italiens auf Basis der vorgelegten Pläne nicht verringern, sondern weiter bei rund 130% des BIP verbleiben werde. Zudem sei keine kohärente Reformagenda erkennbar.



Da der Ausblick für die künftige Kreditbewertung indes auf "stabil" gesetzt worden sei, hätten sich die Kurse der italienischen Staatsanleihen zum Wochenbeginn zunächst erholen können. Der Spread zu deutschen Bundesanleihen sei auf Schlusskursbasis allerdings jenseits von 300 BP geblieben. In den kommenden Tagen dürfte die Volatilität hier hoch bleiben. Am 29. Oktober entscheide die EU-Kommission darüber, ob die Budgetpläne mit den EU-Regeln vereinbar seien. (23.10.2018/ac/a/m)



