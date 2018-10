London (www.aktiencheck.de) - Patrick O’Donnell, Senior Investment Manager bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert den von Italien nun vorgelegten Haushalt wie folgt:



Es scheine, dass die italienische Regierung bei ihren Positionen bleibe. Sie sei entschlossen, am Defizitziel für 2019 von 2,4% und den wichtigsten Wahlversprechen von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung festzuhalten. Alle Anzeichen würden darauf hindeuten, dass die Europäische Kommission Revisionen beantragen werde, aber es gebe wenig, das darauf hindeute, dass die Regierung nachgeben werde. Ein chaotischer Konflikt sei jetzt fast unausweichlich.



Wenn irgendetwas die Regierung zu einem Rückzug zwingen werde, dann seien es die Finanzmärkte. An den Märkten werde erwartet, dass die Ratingagenturen Italien am Ende des Monats um eine Stufe abwerten würden - auf nur eine Stufe über dem Sub-Investment-Grade. Und es sei sehr wahrscheinlich, dass auch der Ausblick für Italien negativ sein werde. Wenn dies geschehe, werde man zunehmende Verkäufe an den italienischen Rentenmärkten sehen. Angesichts der Größe des italienischen Rentenmarktes - er sei der drittgrößte Markt für Staatsanleihen in den Industrieländern - werde dies wahrscheinlich die ohnehin schon angespannte Situation verschärfen. (16.10.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.