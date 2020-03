Mit dem angesetzten Rückgang der Neuinfektionen und der damit einhergehenden Normalisierung sollten die angebotsseitigen (Produktionsausfälle) und nachfrageseitigen Beschränkungen (Konsumzurückhaltung) jedoch ebenfalls auslaufen und die Aktivitätsindikatoren spätestens im Juni wieder steil nach oben zeigen. Denn auch wenn beispielsweise im konsumnahen Dienstleistungssektor nach Abklingen der Infektionswelle der Produktions- bzw. Umsatzausfall nicht komplett aufgeholt werden könne und zudem die Sommersaison, deren Buchungen normalerweise nun getätigt würden, stark beeinträchtigt sein dürfte, sei insgesamt mit einer V-Förmigen Bewegung zu rechnen: Auf den starken Einbruch sollte also ein fast genauso deutlicher Rebound folgen.



Damit dürfte zwar das Gesamtjahreswachstum 2020 tief in den roten Bereich rutschen (Prognose: BIP-Rückgang von mindestens 1,3% p.a.), durch die Gegenbewegung im zweiten Halbjahr würden sich aber auch die Ausgangsbedingung für das Jahr 2021 merklich verbessern, weshalb die Analysten der RBI ihre Prognose für 2021 sogar von 0,7% auf 1,6% anheben würden. Die konjunkturelle Talfahrt, die bereits im Schlussquartal 2019 begonnen habe (BIP real: -0,3% p.q.), dürfte damit im ersten Quartal an Schärfe gewinnen und schließlich in Q2 in einen freien Fall übergehen, jedoch gefolgt von einer fast ebenso merklichen Gegenbewegung in Q3 und einer Normalisierung in den Folgequartalen auf den zugrunde liegenden, gleichwohl weiterhin bescheidenen Wachstumspfad. Der italienische Patient sollte die Intensivstation nach einem kurzen Aufenthalt also wieder verlassen können, gleichwohl seien danach (wie auch zuvor) keine großen Sprünge zu erwarten (strukturelle Wachstumshemmnisse würden bestehen bleiben).



Die italienische Regierung habe bereits am 25. Februar zielgerichtete fiskalische Maßnahmen im Ausmaß von EUR 0,9 Mrd. für die elf am meisten betroffenen Gemeinden verabschiedet (Aufschub von staalt. Kreditratenzahlungen, Steuerzahlungen und Sozialbeiträgen). Einige Tage später seien weitere (diesmal landesweite, jedoch abermals zielgerichtete Maßnahmen für den Unternehmenssektor sowie zusätzliche Mittel für das Gesundheitssystem) Maßnahmen in Höhe von EUR 3,9 Mrd. präsentiert worden, nach öffentlicher Kritik sei der Betrag jedoch auf insgesamt EUR 7,5 Mrd. oder 0,4% des BIP angehoben worden. Gleichzeitig sei der EU-Kommission mitgeteilt worden, dass das diesjährige Defizitziel von 2,2% des BIP nicht erreicht werde und man nun einen Fehlbetrag von 2,5% des BIP anstrebe. Ein Zielwert, der angesichts der jüngsten Entwicklungen trotzdem überschritten werden dürfte.



Auch wenn die italienische Regierung fiskalisch zuletzt positiv habe überraschen können (der Zielwert für 2019 von 2,2% des BIP sei mit 1,6% klar unterschritten worden), dürfte angesichts des konjunkturellen Gegenwindes auch der neue Zielwert schwer zu erreichen sein, zudem seien nach der Ausweitung der einschränkenden Maßnahmen auf das ganze Land weitere fiskalische Stimuli wahrscheinlich. Aufgrund des konjunkturellen Einbruchs (der relevante strukturelle Saldo klammere konjunkturelle Effekte aus) sei jedoch auch dann kein abermaliger Budgetstreit mit der EU-Kommission zu erwarten. Im Zweifelsfall dürften auch "außergewöhnliche Umstände" zur Rechtfertigung eines höheren Defizits herangezogen werden.



An den Staatsanleihemärkten hätten sich italienische Anleihen (10J) in der allgemeinen Corona getriebenen "risk off"-Stimmung wenig überraschend klar schlechter entwickelt als die übrigen Euroländer. So sei der Risikoaufschlag gegenüber Deutschland von 130 BP Mitte Januar auf 225 BP (Schluss 09.03.) emporgeschnellt. Damit liege der Risikoaufschlag jedoch weiterhin unter Niveaus, die über weite Strecken des Vorjahres verzeichnet worden seien (dies gelte in noch stärkerem Maße für das absolute Renditeniveau). Aus (Re-)Finanzierungssicht des Staates bleibe ferner festzuhalten, dass selbst das aktuelle Renditeniveau für den italienischen Staat gegenüber seinen bereits begebenen Staatsanleihen einen Zinsvorteil darstelle. Denn während der implizite Zinssatz (durchschnittliche Verzinsung der ausstehenden Brutto-Staatsverschuldung) bei 2,6% liege, würden italienische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von sechs bis sieben Jahren (die durchschnittliche Restlaufzeit italienischer Papiere betrage sechseinhalb Jahre) aktuell bei 1,1% rentieren.



Der konjunkturelle Einbruch in Italien stelle naturgemäß auch jene Länder vor Herausforderungen, die eng mit Italien verflochten seien. Österreichs beachtliches Italien-Exposure im Außenhandel sei jedoch aus breiterer regionaler Perspektive noch auf moderaten Niveaus im Vergleich zu anderen Ländern in Zentral- und vor allem Südosteuropa. In Tschechien, der Slowakei und Ungarn belaufe sich der Außenhandel mit Italien immerhin auf ca. 7% des BIP (vs. 4% bis 5% in Deutschland bzw. Österreich). Besonders exponiert sei selbstredend Slowenien, wo der Außenhandel mit Italien 19% der Wirtschaftsleistung ausmache. Ähnlich überproportional seien die Länder in Südosteuropa in Bezug auf den Italienhandel exponiert, mit Spitzen in Albanien, Bosnien und Kroatien. In diesen Ländern sei Italien oft gleichauf oder sogar vor Deutschland eines der wichtigsten Ursprungsländer für FDI. Zudem sei Italien ein wichtiges Ursprungsland für die beachtlich hohen Gastarbeiterüberweisungen nach SEE (im Bereich von 3% bis 10% des BIP) und hier sei nun auch mit erheblichen Einbußen zu rechnen. Zudem sei derzeit eher fraglich, ob eng mit Italien verflochtene Touristendestinationen in SEE (Kroatien, Albanien) wirklich von einer sich abzeichnenden schwachen Touristensaison in Italien profitieren könnten. (10.03.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - (Nord-)Italien stellt zweifelsohne das Epizentrum der Corona-Epidemie in Europa dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die weiter deutlich gestiegene Zahl der Neuinfektionen und auch der Todesfälle habe die italienische Regierung am Samstagabend dazu veranlasst, zunächst für 14 Provinzen in vier Regionen sowie für die gesamte Lombardei einschneidende (Reise-)Beschränkungen zu erlassen, die bis 3. April in Kraft bleiben sollten (diese seien jedoch weitaus weniger restriktiv als in der chinesischen Provinz Wuhan). Von den Maßnahmen betroffen gewesen seien damit bereits etwa 16 Millionen Menschen oder 28% der italienischen Bevölkerung. Die ökonomische Dimension sei dadurch verschärft worden, dass die direkt betroffenen Provinzen im wirtschaftlich leistungsstarken Norden des Landes allein für 35% der italienischen Wirtschaftsleistung und 43% des italienischen Industriesektors stünden.Doch damit nicht genug: Am späten Montagabend habe die Regierung mit der Ankündigung überrascht, die Maßnahmen auf das gesamte Land auszuweiten. Sämtliche Schulen und Universitäten würden ebenfalls bis Anfang April geschlossen bleiben, (Groß-)Veranstaltungen seien untersagt. Die italienische Wirtschaft, die bereits lange vor dem Ausbruch von Corona gekränkelt habe (BIP real Q4 2019: -0,3% p.q.), dürfte nun auf der Intensivstation landen und befinde sich gewissermaßen in Quarantäne.