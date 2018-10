Ein solcher Schock wäre dann nur mehr schwer wieder einzufangen. Insbesondere da der Einsatz des EZB-Schutzschilds (OMT-Programm) die politische Zustimmung Italiens zu einem ESM-Programm voraussetze; letzteres gebe die aktuelle (innen-)politische Positionierung der italienischen Regierung nicht her. Die Griechenlandkrise von 2015 habe gezeigt, wie langwierig sich ein politisches Rückzugsgefecht mit einer wenig kooperativen und populistischen Regierung gestalten könne. Ohne schnelle Reaktion könne sich der Schock rasch in eine Krise europäischen Ausmaßes wandeln.



Solch ein Extremszenario sei derzeit im systemischen Teil der italienischen Risikoprämie durchaus gepreist. Grundsätzlich umfasse die Risikoprämie zwei Typen von Risiken. Die spezifische Risikoprämie preise das erhöhte Ausfallrisiko basierend auf der der fiskalischen Verschlechterung, des mangelnden Vertrauens in die Regierung sowie der niedrigeren Ratings. Für die zehnjährige Laufzeit (vs. DE) würden die Analysten diese Risikoprämie bei 185 BP und damit etwa auf dem Niveau von 2016 schätzen. Es werde also eine gewisse Besorgnis gepreist, aber kein unmittelbares Ausfallsszenario. Dies entspreche den Ratingeinschätzungen, die zwar längerfristige Schwächen, aber kein unmittelbares Risiko für die Schuldentragfähigkeit andeuten würden.



Die systemische Risikoprämie preise hingegen das Risiko eines Euroaustritts, d.h. den Verlust bei Umwandlung der Staatsanleihen in eine abwertende neue Währung (redenomination risk). Je nach Berechnungsmethode erreiche die systemische Risikoprämie aktuell 125 BP und liege zweieinhalb Mal über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (inkl. Eurokrise) und sei fünfmal höher als der Schnitt der letzten fünf Jahre. Dieser hohe Wert sei ausschließlich auf die Zunahme des politischen Risikos zurückzuführen und der Marktpreis für das eurokritische, populistische Gebaren der Regierung und das Spiel mit dem Risiko eines krisenhaften Ausuferns des Budgetkonflikts.



Aufgrund dieser hohen systemischen Risikoprämie würden italienische Staatsanleihen nicht gemäß dem spezifischen Ausfallrisiko, sondern bei einem Rating von BB gepreist. Dies entspräche dem Rating Italiens ohne den Bonus der Euromitgliedschaft. Ein Euroaustrittsrisiko sei aktuell also eingepreist. Die scharfe politische Rhetorik sollte die systemische Risikoprämie in den kommenden Wochen noch weiter hoch halten. Aktive Schritte in Richtung Euroaustritt würden die Analysten aber für unwahrscheinlich halten. Neben den massiven ökonomischen Folgen würden der Regierung hierfür das politische Mandat und der Rückhalt in der Bevölkerung fehlen.



Auch das Szenario einer unbeabsichtigten bzw. schlafwandlerischen Eskalation bleibe noch ein Extremfall. Das Austrittsrisiko dürfte daher sukzessive wieder ausgepreist werden. Dafür spreche auch, dass Ansteckungseffekte im Euro-Staatsanleihemarkt weiter ausbleiben würden. So würden die Risikoprämien spanischer und portugiesischer Staatsanleihen bisher nur begrenzt reagieren. Die Tatsache, dass Italien weitgehend als isoliertes Risiko gepreist werde, passe nicht zum Szenario eines imminenten systemischen Schocks. Die Divergenz zwischen Rating und Risikoprämie dürfte sich also primär über die Normalisierung der systemischen Risikoprämie auflösen. Die Analysten würden einen Rückgang von 60 bis 80 BP bis in Q1 2019 für möglich halten. Auch so würde Italien weiterhin einer der strukturell schwächsten staatlichen Emittenten der Eurozone bleiben, wäre aber wieder eher gemäß dem länderspezifischen Ausfallsrisiko gepreist.



Das extremste aller Szenarien wäre seitens der italienischen Regierung eine von Anfang an beabsichtigte totale Eskalation mit dem Ziel einen Euroaustritt zu provozieren. Die Analysten würden dafür zwar kaum Anhaltspunkte und zwar keinerlei rationales Interesse sehen, aber ein Handlungsverlauf à la "Salvini und die Brandstifter" sei nicht ganz auszuschließen. (23.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Budgetentwurf der italienischen Regierung sorgte für eine zweifache Überraschung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits sei das 2019er Defizitziel (2,4% BIP) höher ausgefallen als erwartet, andererseits habe die heftige Marktreaktion überrascht. Der Anstieg der Risikoprämie (10J vs. DE) auf ca. 300 BP lasse sich aus den Fiskaldaten kaum begründen. Der offizielle Defizitpfad von 2019-21 (2,4%, 2,0%, 1,8%) würde selbst bei konservativen Wachstumsschätzungen allenfalls eine Stagnation der Staatsschuldenquote implizieren. Der Markt preise offenbar primär politische Risiken bzw. eine weitere Eskalation des Budgetstreits.Die Ratingagenturen Fitch und Moody‘s hätten sich bei den jüngsten Herabstufungen auf BBB (negativ) und Baa3 (stabil) ebenfalls auf die politische Unsicherheit bezogen. Die Analysten würden inzwischen von einer weiteren Eskalation des Budgetstreits ausgehen. Beide Seiten würden bis Jahresende hart bleiben. Die italienische Regierung werde die Korrekturvorschläge der Kommission ignorieren und weiter rhetorische Attacken fahren. Auch weil Rom nun nach dem "Soft-Downgrade" durch Moody‘s (stabiler Ausblick) von letzter Woche keinen unmittelbaren Verlust des Investmentgrade-Status befürchten müsse und somit zeitlichen Spielraum gewonnen habe bzw. sich die Ratingagenturen mit heftigen Herabstufungen derzeit offenbar auch nicht politisch würden exponieren wollen.Die Analysten würden die Situation am italienischen Staatsanleihenmarkt derzeit als anfällig für externe Schock (z.B. globale Zinserhöhungsängste, Schwellenländerrisiken, Geopolitik ) erachten. Durch die starke Verschränkung mit dem heimischen Bankensektor bestehe zudem ein negatives Rückkopplungsrisiko. Bei einem massiven Anstieg der italienischen Risikoprämien könnten auch wieder Befürchtungen um einen Verlust des Investmentgrade-Status (auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf Monate) aufflammen. Dies hätte wiederum erhebliche Verwerfungen auf dem Euro-Staatsanleihemarkt zur Folge, wenn Italien dadurch seine Position in wichtigen Euro-Staatsanleiheindices verlöre, wo es zwischen 23% und 33% ausmache.