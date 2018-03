Nach den Umfragen stehe Italien eine schwierige Regierungsbildung bevor, weil sich keine klare Mehrheit abzeichne. Das so genannte Mitte-rechts-Lager aus Forza Italia (FI), Lega Nord und Fratelli d'Italia (Rechtsextremisten) erreiche nach den aktuellsten Umfragen mit knapp 36% keine Mehrheit. Die Protestbewegung MoVimento 5 Stelle (M5S) werde demnach mit 26,3% stärkste Partei. Der Partito Democratico (PD), der mit Matteo Renzi in die Wahl gehe, komme nur noch auf 21,5%.



Eine große Koalition aus dem PD und der FI von Silvio Berlusconi gelte unter diesen Voraussetzungen als am wahrscheinlichsten. Kleinere Parteien müssten zur Mehrheitsbeschaffung einbezogen werden. Paolo Gentiloni, der sich viel Vertrauen im Amt erworben habe, bliebe eventuell Ministerpräsident. Nach den Wahlprogrammen würde eine solche Koalition die Ausgaben im sozialen Bereich und für Infrastruktur erhöhen. Berlusconi kämpfe zudem für eine Flat Tax, die Abschaffung der Kfz-Steuer auf das erste Auto und einen Abbau der Immobiliensteuern. Auch wenn nicht mit einer Reformpolitik zu rechnen sei, würde eine solche Koalition zumindest keine Anti-Euro-Politik verfolgen. Der 4. März könnte es damit zu einer doppelten "GroKo" kommen: In Italien und nach dem SPD-Mitgliederentscheid auch in Deutschland.



Die mannigfaltigen strukturellen Probleme Italiens würden sich in der Produktivitätskennziffer spiegeln, die seit der Einführung des Euro kaum gestiegen sei. Ohne Effizienzzuwächse würden aber bereits moderate Reallohnsteigerungen zu höheren Lohnstückkosten führen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit belasten würden. Die Produktivitätsschwäche ließe sich nicht mit einer eigenen Währung bekämpfen. Die eurofeindlichen Positionen der M5S seien deswegen keine Lösung für Italien. Sinnvoll dagegen wäre, das (berufliche) Bildungssystem zu verbessern, Innovationen zu fördern, die Effizienz der Verwaltung und des Rechtssystems zu erhöhen sowie weitere Reformen am Arbeitsmarkt vorzunehmen. Investitionen in die überalterte Infrastruktur sollten vorangetrieben werden. Darüber hinaus werde Italien durch die grassierende organisierte Kriminalität und die ökonomische Spaltung zwischen Nord und Süd behindert. All diese Themen seien im Wahlkampf zu wenig thematisiert worden.



Ohne einen Kurswechsel werde das Land weiterhin unterdurchschnittlich expandieren. Der Abstand zum Rest Europas habe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das BIP pro Kopf habe 2017 mit rund 28.000 Euro bereits gut 11.000 Euro unter dem deutschen Niveau gelegen. Trotz eines hervorragenden Konsum- und Geschäftsklimas dürfte das Bruttoinlandsprodukt auch 2018 wie im Vorjahr um nur 1,5% zulegen, während die Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich 2% (2017: 2,5%) erreiche. Immerhin steige die Beschäftigung und sinke mittlerweile die italienische Arbeitslosigkeit. (02.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 4. März finden die Parlamentswahlen in Italien statt, so die Analysten der Helaba.Trotz einer hohen Staatsverschuldung von 132% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hätten sich nahezu alle Parteien darauf versteift, noch mehr Geld auszugeben. Lösungen für die Vielzahl struktureller Probleme würden kaum angeboten.