Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro startete gestern gegenüber dem US-Dollar fester in den Handel, so die Analysten von Postbank Research.



Die anhaltenden Befürchtungen wegen Italien sowie des Brexits hätten ihn im Tagesverlauf aber wieder ins Minus gedrückt. Letztlich sei der Euro um 0,2% auf 1,1470 USD gefallen. Zum Schweizer Franken habe sich ebenfalls ein Kursverlust um 0,2% auf 1,1435 CHF zum europäischen Handelsschluss ergeben, während die Gemeinschaftswährung gegenüber dem japanischen Yen einen Aufschlag von 0,1% auf 129,44 JPY habe erzielen können. Deutlich schwächer habe gestern erneut das britische Pfund tendiert. Zwar seien nach Aussage von Theresa May inzwischen 95% des Austrittsabkommens geregelt. In wichtigen Punkten herrsche aber noch Uneinigkeit, was die Möglichkeit eines Scheiterns der Verhandlungen offen lasse. Vor diesem Hintergrund habe der Euro um 0,3% auf 0,8842 GBP zugelegt. (23.10.2018/ac/a/m)



