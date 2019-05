Für China bedeute das Embargo einen herben Schlag und so habe die Antwort nicht lange auf sich warten lassen, wenn auch bisher eher unterschwellig. Präsident Xi Jinping habe demonstrativ einige Minen besucht, in denen seltene Erden geschürft würden. "China ist der größte Förderer dieses elementar wichtigen Rohstoffs. Sollte das Land sich entscheiden, diese Rohstoffe nicht mehr in die USA zu exportieren, wäre das für die dortige Wirtschaft eine Katastrophe", so Sadowski. So jage eine Aktion die andere und ein Ende des Säbelrasselns sehe er in absehbarer Zeit jedenfalls nicht - im Gegenteil: Für ihn sei der Handelskrieg nur ein offensichtliches Symptom eines wesentlich tiefer gehenden Konflikts.



"Oberflächlich betrachtet geht es Präsident Trump darum, in seinen Augen faire Handelsbedingungen zu schaffen und das riesige Handelsdefizit von zuletzt 50 Milliarden US-Dollar zu verringern", so der Experte. "Aber es wäre zu eindimensional gedacht, sich auf diesen Aspekt zu beschränkten, denn tatsächlich geht es um viel mehr, nämlich um die Vormachtstellung in dieser Welt. Bisher hatten die USA diese unangefochten inne, aber China macht ihnen zunehmend Konkurrenz, sowohl wirtschaftlich, als auch militärisch und politisch." Damit spiele Sadowski zum einen auf die zunehmende Präsenz beider Länder im südchinesischen Meer an. Während China seine Besitzansprüche mit dem Bau schwimmender Militärbasen in den umstrittenen Gewässern stärken wolle, habe Präsident Trump Truppen in die Region verlegt, die weiterhin einen freien Zugang zu dieser wichtigen Handelsroute sichern sollten. Zum anderen meine der Experte aber auch Chinas Bestrebungen, eine neue Seidenstraße zu etablieren. "China ist bereit, dafür Milliarden Dollar auch in anderen Ländern zu investieren. Damit könnte sich das Land aber auch neue Verbündete erkaufen, was den USA als bisheriger ‚Sheriff‘ der Welt ein Dorn im Auge sein dürfte."



Vor diesem Hintergrund dürfte es schwer werden, den Handelskrieg zu beenden. Für die Märkte bedeute das weitere Monate der Unsicherheit, wie es weitergehe. Und auch die Verbraucher diesseits und jenseits des Ozeans müssten mit weiteren Unannehmlichkeiten in Form steigender Preise und deutlich geringerem Wirtschaftswachstum rechnen. "Derzeit stehen sich China und die USA wie zwei Ziegenböcke gegenüber, deren Hörner sich ineinander verkeilt haben. Mal schafft es der eine, den anderen einen Schritt zurückzudrängen, mal ist es umgekehrt. Nachgeben ist für keinen der beiden eine Option, denn es geht um viel mehr als um Strafzölle und ein Handelsdefizit, so hoch es auch sein mag. Auf dem Spiel steht vielmehr die Rolle als führende Weltmacht, die verteidigt, bzw. erobert werden will", fasse Sadowski zusammen. (29.05.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit Monaten beschäftigt der Handelskrieg zwischen den USA und China die Märkte, berichten die Experten von LYNX Broker.Keiner der beiden Kontrahenten sei bereit nachzugeben und das Säbelrasseln werde immer lauter. Zuletzt hätten die USA mit dem Handelsembargo gegen Huawei für einen Paukenschlag gesorgt, denn dieses könnte dazu führen, dass der Absatz des chinesischen Elektronikriesen weltweit einbreche. Hintergrund sei das Verbot für amerikanische Unternehmen, künftig mit Huawei Geschäfte zu machen, was auch Googles Betriebssystem Android betreffe. Zwar hätten die Chinesen offenbar für einen solchen Fall bereits ein eigenes Betriebssystem in der Hinterhand, das kurzfristig einsatzbereit sei, allerdings würden Experten trotzdem gewaltige Probleme auf das Unternehmen zukommen sehen. "Ein Betriebssystem ist nur so gut wie das verfügbare App-Angebot", meine Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX. "Und im Fall von Huawei müssten für die westliche Welt zumindest die beliebtesten Apps wie Facebook, WhatsApp oder Instagram angeboten werden. Dem steht aber das Verbot der US-Regierung wieder im Weg, denn auch hier handelt es sich um amerikanische Unternehmen."