Die Zukunft der Blockchain-Technologie

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Blockchain-Technologie ist hauptsächlich durch die digitale Währung Bitcoin bekannt. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um Datenblöcke, die untereinander verkettet und kontinuierlich erweiterbar sind. Das bedeutet, dass jede Transaktion auf vorhergehende Datensätze aufgebaut ist und diese nicht manipuliert werden können. Sie sind die Basis für Kryptowährungen, sowie auch für ein öffentliches dezentralisiertes Buchhaltungssystem. Die Blockchain zählt mit zu den größten technologischen Erfindungen, da beispielsweise ein neuer Bitcoin (oder eine andere Kryptowährung) nur auf der Grundlage der bereits erzeugten Münzen errechnet werden können. Durch eine Blockchain lassen sich nicht nur Kosten bei Finanztransaktionen sparen, sondern auch große Datenmengen analysieren und schützen, Schwachstellen aufspüren und Datenbezugspunkte viel schneller und einfacher verifizieren. Kryptowährungen wie Bitcoin oder der Bitcoin Cash werden an internationalen Börsen im Prinzip wie Aktien oder Rohstoffe gehandelt. Hierzu braucht man sich nur bei seriösen Brokern zu registrieren. Die beliebtesten Kryptowährungen sind übrigens Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin, obwohl es mittlerweile schon fast unzählig viele digitale Währungen gibt. Vor allem bei neuen digitalen Geldern kann es aber durchaus etwas dauern, bis sie an den entsprechenden Börsen gehandelt werden können. Ihr Wert wird durch die Nachfrage und das Vertrauen beeinflusst, sowie auch durch die Geschwindigkeit vom Mining. Je mehr Teilnehmer vorhanden sind, desto mehr Transaktionen sind möglich.Allerdings wird die Blockchain-Technologie in Zukunft noch für eine richtige Revolution im Handelssektor sorgen und dies nicht nur in Hinsicht auf Kryptowährungen, die an Online-Börsen gehandelt werden können. Schon jetzt arbeiten einige Regierungen an ihren eigenen staatlichen digitalen Geldern, wie das der Fall von Schweden, Venezuela und Japan ist. In Japan soll der J-Coin bis 2020 zu den Olympischen Spielen eingeführt werden. Angeblich sollen die Transaktionen den Kunden zwar völlig kostenlos angeboten, aber dafür den japanischen Banken genaue Einblicke über den Zahlungsverkehr gewährleistet werden. Auch soll die Blockchain jetzt verstärkt bei vielen Großunternehmen zum Einsatz kommen, wie Amazon , Microsoft, Samsung verlauten ließen. Diese revolutionäre Technologie kann also durchaus in wichtige Geschäftsprozesse implementiert werden, indem z.B. der internationale Zahlungsverkehr optimiert wird oder intelligente Verträge ausgearbeitet werden. Fest steht auf jeden Fall, dass sie unsere Zukunft sicherlich noch deutlich prägen wird, da das hohe Potenzial der Blockchain-Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Prozessen auf Transparenz und Vertrauen basiert. (10.09.2018/ac/a/m)