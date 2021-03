Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist kein Geheimnis, dass Asien die Corona-Pandemie im Allgemeinen viel besser in den Griff bekommen hat als die westliche Welt, so die Experten von XTB.Das letzte Mal, dass der asiatische Markt die USA dauerhaft übertroffen habe, sei während des BRIC-Hypes vor etwa 15 Jahren gewesen. Das letzte Jahrzehnt sei nicht so rosig gewesen, insbesondere auf der Seite der Schwellenländer, wo die Geldpolitik nicht so expansiv gewesen sei. Genau aus diesem Grund seien die Bewertungen oft weniger hoch als an den entwickelten Märkten (und insbesondere in den USA). Füge man die besseren Bewertungen, die bessere Reaktion auf die Viren und die allgemeine wirtschaftliche Stärke, die sich in Richtung Asien bewege, hinzu, könnte man eine gute Grundlage für eine Outperformance haben.Allerdings müsse die Outperformance nicht unbedingt eine starke Rally in naher Zukunft bedeuten. Obwohl die Bewertungen niedriger seien, habe der MSCI EM (Symbol EIMI.UK) von den Tiefs im Jahr 2020 bis zu den jüngsten Hochs immer noch mehr als 100% zugelegt. Seitdem seien einige Ermüdungserscheinungen aufgetreten und eine tiefere Korrektur (wie der 26%ige Rückgang von 2018) könnte aufgrund von zwei Hauptthemen sehr wohl bevorstehen: USD-Aufwertung und steigende Anleiherenditen, wachsende Spannungen zwischen den USA und China. (26.03.2021/ac/a/m)