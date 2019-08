Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem positiven Wochenstart ging gestern die Investorennachfrage nach riskanteren Assets wieder zurück, was für Kursverluste an den Aktienmärkten rund um den Globus sorgte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien sei die Investorenstimmung heute gemischt gewesen: Während japanische Aktien tiefer notiert hätten, seien chinesische und südkoreanische Titel leicht höher gewesen. Rückläufige US-Rohöllager hätten ein wenig die Sorgen rund um die globale Konjunktur reduziert, was in einem höheren Ölpreis - Brent sei auf über USD 60 je Barrel gestiegen - resultiert habe.Die Handelseröffnung an europäischen Börsen sollte heute leicht positiv ausfallen.(21.08.2019/ac/a/m)