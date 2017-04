Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(06.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Toshiya Hari von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse spricht Toshiya Hari, Analyst beim Investmenthaus Goldman Sachs, im Rahmen einer Ersteinschätzung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) eine Verkaufsempfehlung aus.Eine mögliche Verbesserung der Fundamentaldaten ist nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs im Aktienkurs von Advanced Micro Devices Inc. bereits eingepreist.Die aktuelle Bewertung spiegele bereits ein sehr optimistisches Szenario für 2018 wider. Angesichts des Wettbewerbsumfelds und der Konkurrenz durch Intel und NVIDIA sei dieses aber unwahrscheinlich, so die Einschätzung des Analysten Toshiya Hari.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Goldman Sachs die Coverage mit einem "sell"-Votum und einem Kursziel von 11,00 USD auf.