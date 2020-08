Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:

273,40 EUR +1,28% (21.08.2020, 22:26)



ISIN Intuit-Aktie:

US4612021034



WKN Intuit-Aktie:

886053



Ticker-Symbol Intuit-Aktie:

ITU



NASDAQ-Symbol Intuit-Aktie:

INTU



Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (24.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intuit: Weiteres Aufwärtspotenzial - ChartanalyseDie Intuit-Aktie (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie im August 2019 auf ein Hoch bei 295,77 USD geklettert. Im Februar 2020 sei der Wert zwar auf ein neues Allzeithoch bei 306,89 USD geklettert, aber dann habe der Coronacrash zugeschlagen. Anfang Juli sei die Aktie an einer steigenden Widerstandslinie über die Hochpunkte aus dem August 2019 und Februar 2020 gescheitert. In der letzten Woche habe die Aktie diese Trendlinie überwunden, die aktuell bei 318,75 USD verlaufe.Mit dem Ausbruch über die erwähnte Trendlinie habe sich Intuit weiteres Aufwärtspotenzial verschafft. In den nächsten Tagen und Wochen könnte die Aktie in Richtung 365 USD und 380 USD ansteigen. Sollte sie allerdings stabil unter 318,75 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 288 bis 286 USD drohen. (Analyse vom 24.08.2020)Börsenplätze Intuit-Aktie:NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:322,23 USD +0,68% (21.08.2020, 22:00)