Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,4086 EUR -2,95% (18.03.2020, 17:39)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (19.03.2020/ac/a/a)







Turin (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo stellt italienischen Unternehmen 15 Mrd. Euro Soforthilfe zur Verfügung - AktiennewsItalienische Unternehmen in der globalen Coronavirus-Notlage zu unterstützen, um ihre Kontinuität und Produktivität zu gewährleisten und die Grundlagen für ihren Neustart zu schaffen, ist das Ziel der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Soforthilfe stellt die Bank, zu der auch die Asset-Management-Einheit Eurizon gehört, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch neue außerordentliche Maßnahmen insgesamt 15 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Maßnahmen sollen die Unternehmen in die Lage versetzen, Zahlungsverpflichtungen trotz der schrittweisen Reduzierung oder sogar des Ausbleibens von Umsätzen nachkommen und so Arbeitsplätze schützen zu können."Wir haben die Pflicht, in dieser Phase von äußerster Dringlichkeit alle Ressourcen einzusetzen, den italienischen Unternehmen maximale Unterstützung zu geben und ihnen zu erlauben, sobald sie die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwunden haben, ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen", kommentierte Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo. Und weiter: "Wir sind sicher, dass die Fähigkeiten und die Widerstandsfähigkeit der italienischen Unternehmer es unseren Industrien ermöglichen, nach dieser Krise schnell wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen und aus einer Position der Stärke heraus neu zu starten."Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:1,4718 EUR +4,49% (19.03.2020, 08:44)