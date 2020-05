Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,4906 EUR +1,57% (26.05.2020, 14:57)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,4854 EUR +1,54% (26.05.2020, 14:27)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (26.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) von 2,65 Euro auf 1,65 Euro.Das Q1-Zahlenwerk habe positiv überraschen können. Grund dafür sei eine deutlich verbesserte Aufwands-Ertragsquote gewesen, die die Auswirkungen der aktuellen Marktsituation habe überkompensieren können. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank die Guidance des Geschäftsplans 2018-2021 bestätigt und bekannt gegeben, dass die ausgesetzte Dividende für 2019 nach Oktober 2020 (Voraussetzung: Marktlage habe sich beruhigt) ausbezahlt werden solle (unklar ob in voller Höhe).Aus Sicht des Analysten habe Intesa Sanpaolo ein überzeugendes Quartalsergebnis gezeigt und habe die aktuelle Marktlage (hohe Volatilität unterstütze höhere Investmentaktivität) nutzen können, um mit den Erträgen aus Investments die Ertragsrückgänge in anderen Bereichen zu überkompensieren. Lennertz bleibe jedoch weiterhin etwas konservativer mit seinen Schätzungen, da er größere Kreditausfälle nicht ausschließe.Der Analyst reduziere seine Prognosen (EPS 2020e: 0,20 (alt: 0,28) Euro; EPS 2021e: 0,23 (alt: 0,26) Euro; DPS 2020e: 0,16 (alt: 0,21) Euro; DPS 2021e: 0,19 (alt: 0,20) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: