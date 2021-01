Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,788 EUR -0,31% (28.01.2021, 13:41)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,7838 EUR -1,10% (28.01.2021, 13:45)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,7826 EUR -1,38% (28.01.2021, 13:47)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (28.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Regierungskrisen und die Auflösung des Parlaments seien in Italien nichts ungewöhnliches. Im Schnitt alle zweieinhalb Jahre wechsele die Führung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sorge jedoch natürlich jedes Mal für Unsicherheit an den Börsen und speziell bei den Banken. Betroffen davon sei auch die Intesa Sanpaolo, die größte Bank Italiens. Der Titel sei seit Wochen im Abwärtstrend.Grundsätzlich sei die Intesa Sanpaolo gut aufgestellt und habe die Corona-Krise bisher solide gemeistert. Nach der Finanzkrise seien faule Kredite ein großes Problem gewesen, doch in den darauffolgenden Jahren sei eine signifikante Reduzierung gelungen. Nun bestehe die Gefahr, dass die Problemdarlehen wieder stark zunehmen würden. Zudem hänget die Entwicklung der Intesa Sanpaolo-Aktie prinzipiell von der weiteren Konjunkturentwicklung in Italien und Europa ab. Eine Erholung im Frühjahr wäre positiv zu werten.Vor der Corona-Krise sei die Intesa Sanpaolo ein starker Dividendenzahler gewesen. Die EZB habe jedoch die Ausschüttungen für Eurozonen-Banken weiter eingeschränkt. Zwar könnte die italienische Bank für 2020 eine Dividende zahlen, aber ob es dazu komme, sei aktuell unklar. Das habe zusätzlich in den letzten Wochen den Aktienkurs belastet.Trotzdem sei der Großteil der Analysten positiv gestimmt. Von den 29 Experten, die die Intesa Sanpaolo-Aktie covern würden, würden jetzt 22 zugreifen, sieben würden zum Halten raten und keiner würde verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege derzeit bei 2,22 Euro und damit rund ein Viertel über dem aktuellen Kurs. Zudem sei die Aktie fundamental unterbewertet. Das für 2021 erwartete KGV betrage 9 und sei damit wesentlich niedriger als der geschätzte Branchendurchschnitt von 13.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: