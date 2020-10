Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,5232 EUR -0,57% (22.10.2020, 15:36)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,5242 EUR -0,76% (22.10.2020, 15:37)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (22.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Intesa Sanpaolo sei die größte Bank Italiens und übernehme gerade UBI Banca. Die steigenden Corona-Neuinfektionszahlen würden natürlich auch hier auf den Kurs drücken. Jedoch stehe die Bank im Vergleich zur heimischen Konkurrenz besser da und stelle auch viele europäische Konkurrenten in den Schatten. Im kommenden Jahr könnten insbesondere Dividendenjäger auf ihre Kosten kommen.Die EZB habe die europäischen Banken im Frühjahr zu einem Ausschüttungsverzicht aufgefordert. Das heiße: Keine Aktienrückkäufe und Dividendenauszahlungen mehr. Im kommenden Jahr deute sich aber an, dass die Aufsicht von Fall zu Fall entscheide. Geldhäuser, die dieses Jahr einen Verlust einfahren würden, seien wahrscheinlich raus, was Dividendenzahlungen angehe. Die Intesa Sanpaolo werde aber sicher nicht zu dieser Gruppe gehören. Denn der Analystenkonsens erwarte für das laufende Jahr einen Betriebsgewinn von fast neun Milliarden Euro.Das Finanzinstitut wolle für 2020 auf jeden Fall eine Dividende bezahlen. Vorgesehen sei eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent des Gewinns. Im Vergleich zu Konkurrenten sei das viel. Zudem wolle die Bank nach Aussage des CEOs nach Rücksprache mit der EZB auch die dieses Jahr ausgefallene Dividende für 2019 nachholen und somit an die Aktionäre ausschütten. Die Dividendenrendite könnte dann in den zweistelligen Bereich gehen.Risikobewusste Investoren können ein paar Scheine kaufen, das Kursziel lautet 2,20 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Dabei sollte ein Stopp bei 1,15 Euro berücksichtigt werden. (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: