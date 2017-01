Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (26.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Nachdem die italienische "La Stampa" am 22.01. der Allianz und Intesa ein gemeinsames Interesse an der Übernahme der Generali nachgesagt habe, habe Intesa mitgeteilt, dass jetzt eine industrielle Zusammenführung ("industrial combination") mit der Generali geprüft werde. Dies entspreche zwar dem Vorhaben die Erlösbasis weiter zu diversifizieren, jedoch sehe der Analyst eine etwaige Fusion kritisch.Auf den ersten Blick erscheinen Umsatz- und Kostensynergien im Vertrieb reizvoll, allerdings müsste Intesa den Generali-Aktionären bei einem möglichen Aktientausch eine deutliche Prämie in Form eines überproportional großen Anteils bieten, die durch etwaige Synergieeffekte nicht gerechtfertigt sein könnte, so Rießelmann. Wegen eines Engagements von rund 70 Mrd. Euro bei italienischen Staatsanleihen würde sich Intesa ferner zusätzliche Risiken in die Bilanz holen. Darüber hinaus sollte es erhebliche wettbewerbsrechtliche Bedenken geben.Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:2,304 EUR -0,69% (26.01.2017, 10:01)