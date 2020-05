Genf (www.aktiencheck.de) - Die Interventionen der Zentralbanken unterstützen jetzt viele in Schwierigkeiten geratene Unternehmen, insbesondere diejenigen, die am meisten dem drastischen Stopp ihrer Aktivitäten durch die Eindämmungsmaßnahmen ausgesetzt sind, so Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier Investment Managers.Im Allgemeinen würden solche Liquiditätsinfusionen politischen Zwecken für strategische Industrien dienen und die Beschäftigung fördern. Ähnliche Maßnahmen seien in vielen Branchen von Fluggesellschaften bis hin zu Automobilherstellern durchgeführt worden. Diese Kapitalinfusionen würden jedoch wenig Wert für Eigenkapitalinvestoren schaffen, da eine solche Unterstützung die Wettbewerbsposition zwischen Unternehmen verändere.In einer Welt mit geringerem Wachstum sei die Konzentration auf strukturelle Trends und Nachhaltigkeitsherausforderungen nach Meinung der Experten der bessere Weg, um Wachstumschancen zu nutzen. FinTech (Finanztechnologie) sowie Strategien für den Klimawandel würden in hier als Beispiele dienen. (26.05.2020/ac/a/m)