Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflation im Euroraum dürfte im März weiter zugelegt haben, so die Analysten der DekaBank.Die chinesische Industrie zeige sich weiterhin in guter Verfassung. Haupttreiber sei der Exportsektor, der in der Pandemie von der hohen Nachfrage von verarbeiteten Gütern und von Lieferkettenproblemen in anderen Teilen der Welt profitiert habe. Nachdem die wirtschaftliche Aktivität im Februar während des Chinesischen Neujahrsfestes etwas zurückgefahren worden sei, dürfte sich die Dynamik im März auch von dieser Seite etwas beschleunigt haben. Die Analysten der DekaBank erwarten daher, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im März von 50,6 auf 51,2 Punkte gestiegen ist. Der Fortgang der Impfkampagnen in allen Teilen der Welt dürfte die Nachfrage nach Dienstleistungen im weiteren Jahresverlauf beleben, weshalb sich der chinesische Exportsektor dann nicht mehr so dynamisch entwickeln dürfte.Seit Herbst des vergangenen Jahres gebe es in den USA einen extrem hohen Zusammenhang zwischen der Veränderung des Restriktionsindikators (Oxford Universität) und der Beschäftigungsentwicklung. Der Arbeitsmarktbericht werde stets in den ersten beiden Wochen eines Monats erhoben und in diesem Zeitraum habe das Ausmaß der Restriktionen im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Februar sehr deutlich abgenommen. Die Analysten der DekaBank gehen davon aus, dass im März mit einem Anstieg um 800 Tsd. Stellen ein sehr hoher Zuwachs stattgefunden hat. Bei dieser Größenordnung verblasse sogar der witterungsbedingte Nachholeffekt von ca. 100 Tsd. vom Vormonat. (26.03.2021/ac/a/m)