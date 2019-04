Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem zuletzt schlechten Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland im Februar (47,6 Punkte) setzte sich die Talfahrt fort und der März-Wert lag bei nur noch 44,1 Punkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.



Vor diesem Hintergrund komme den in dieser Woche anstehenden Daten zu den Auftragseingängen der Industrie und zur Industrieproduktion Deutschlands eine besondere Bedeutung zu. Erwartet würden jeweils leichte Anstiege um 0,3 bzw. 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Entwicklung der vorlaufenden Indikatoren für das Verarbeitende Gewerbe lasse jedoch eher schwächere Werte erwarten.



In den USA richte sich der Fokus vor allem auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht. Ein erneuter Rückgang der Arbeitslosenquoten und ein ggf. stärkerer Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne dürfte den gerade angekündigten weniger restriktiven Kurs der Notenbank FED in Frage stellen. Zusammen mit Neuigkeiten vom Brexit-Drama könnte die Woche für die internationalen Aktienmärkte im weiteren Verlauf doch noch holpriger werden, als der positive Wochenstart hoffen lasse. (02.04.2019/ac/a/m)





