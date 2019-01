Am US-Aktienmarkt mahne die noch immer sehr hohe Bewertung zur Vorsicht. Die Marktkapitalisierung stehe mit rund 150% des BIP auf sehr hohem Niveau. Die derzeitige Bewertung sei sogar noch höher als in der Dot.Com-Krise im Jahr 2000 und der Immobilienblase in 2008. Schließlich stehe auch der US-Dollar an den Devisenmärkten unter keinem positiven Stern. Die USA sei die im Ausland höchst verschuldete Volkswirtschaft der Welt (Nettoinvestmentposition minus USD 8 Billionen), mit dem größten Defizit in der Leistungsbilanz (USD 400 Mrd.) und der größten Staatsverschuldung (USD 21,4 Billionen).



Am Euro könne man zwar auch Kritik üben, aber die Staatsverschuldung in% des BIP sei niedriger als in den USA, die Leistungsbilanz weise einen Überschuss aus, und die Auslandsposition sei in etwa ausgeglichen. In der Eurozone würden die wichtigsten Probleme in der Uneinigkeit der Mitgliedsländer, dem Nord-Südgefälle einer stabilen Haushaltspolitik und den Differenzen in der Migrationspolitik liegen. Die EZB habe zwar das QE Programm zum Jahresbeginn eingestellt, aber das für die Finanzmärkte ausschlaggebende Wachstum der Geldmenge bleibe schon seit Anfang 2018 niedrig.



In 2019 werde die Zentralbank zwar noch bis zum Herbst an ihrer Politik extrem niedriger Geldmarktzinsen festhalten, doch die Börsen würden bereits die Wende vorwegnehmen, obwohl immer wieder über neue Lockerungen spekuliert werde. Diese würden nur die Teuerungsraten noch schneller erhöhen. Insofern würden den Aktien- und Rentenmärkten der Eurozone die monetären Unterstützungen fehlen. Von der konjunkturellen Seite her sei mit nachgebenden BIP-Wachstumsraten und einer nicht zu unterschätzenden Abschwächung der Außenhandelspositionen zu rechnen.



Liquidität sei bis weit in das Börsenjahr 2019 hinein Trumpf. Aktien- und Rentenmärkten würden die monetären Unterstützungen fehlen. Von der Bewertungsseite (KGV 2019 DAX ca. 13, EURO STOXX 50 ca. 14, DJII ca. 15), her müsse mit negativen Überraschungen gerechnet werden. Internationale Handelskonflikte könnten zu Turbulenzen an den Devisenmärkten führen. Die inverse Korrelation zum USD dagegen komme den Edelmetallpreisen zugute. (Ausgabe vom 06.01.2019) (07.01.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Investoren in aller Welt blicken auf ein enttäuschendes Jahr an den internationalen Finanzmärkten zurück, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Wall Street habe einmal mehr den Ton angegeben und die Tendenzen bestimmt. Doch die Märkte seien in sehr unterschiedlichem Maße gefolgt. Während der Dow Jones Industrial Index sich um 7,1% im Jahresverlauf ermäßigt habe, habe der DAX Aktien Index (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 18,3% nachgegeben. Der EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei dem DAX gefolgt. In Frankreich habe der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) 12,1% verloren, in Großbritannien der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) 11,7%. Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe um 12,2% und der Shanghai Composite Index. 24,7% nachgegeben. Der Ölpreis (Brent) liege um 21,9% unter dem Vorjahr. Lediglich der Goldpreis befinde sich im Aufwärtstrend, notiere aber gegenüber dem letzten Jahresschluss noch um 1,7% im Minus.