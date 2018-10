Ab Wochenmitte habe sich das Bild allerdings bereits wieder eingetrübt. Die Aktien des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) seien nach einer Senkung der Jahresziele durch das Unternehmen um bis zu 16 Prozent eingebrochen. Auch die Titel der Mutter Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) hätten fast zweistellig nachgegeben. Am Donnerstag seien die weltweiten Märkte wieder so deutlich abgesackt wie in der Woche zuvor. Anleger würden rascher steigende Zinsen befürchten, nachdem die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert habe. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten hätten diese Sorgen noch verstärkt.



Zugleich seien die Investoren beunruhigt mit Blick auf die weltweite Wirtschaft gewesen, habe es am Markt geheißen. So sei am Freitag die Meldung gekommen, dass Chinas Wachstum auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2009 gefallen sei. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur noch mit 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitrau gewachsen. Dies sei etwas weniger, als die Analysten erwartet hätten.



Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index nahezu unverändert gehandelt. Die Aktienmärkte aus den Schwellenländern hätten im Vergleich zur Vorwoche erneut schwächer notiert und knapp 1,0 Prozent an Wert eingebüßt. Stark hätten sich die US-Börsen präsentiert, angeführt vom Technologieindex Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) mit einem Zugewinn von 2,2 Prozent. Durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem vorgelegten Haushalt habe der italienische Leitindex MIB um 2,4 Prozent nachgegeben. Die Sektoren des STOXX Europe 600-Index hätten ebenfalls ein uneinheitliches Bild gezeigt. Seitens der Anleger seien im Zuge der ItalienKrise insbesondere Banken verkauft worden (-2,8 Prozent), da bei diesen in großem Maße italienische Staatsanleihen in den Büchern lägen. Gut hätten sich Immobilien (+4,0 Prozent) und Gesundheitstitel (+2,3 Prozent) entwickelt.



So sehr die Anleger von den Ergebnissen des US-Streamingdienstes Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) im zweiten Quartal enttäuscht gewesen seien, so überzeugend seien die Zahlen des dritten Quartals angekommen. Sie würden zeigen, dass das Unternehmen seine Wachstumsgrenzen noch lange nicht erreicht habe. Netflix habe fast sieben Millionen neue Kunden hinzugewonnen, zwei Millionen mehr, als das Unternehmen selbst erwartet habe. Insgesamt verfüge das Filmportal nun global über 137 Millionen Nutzer. Für das laufende Quartal rechne Netflix mit 9,4 Millionen neuen Nutzern nach 8,3 Millionen im letzten Vierteljahr 2017.



Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf knapp vier Milliarden US-Dollar gesprungen. Der Gewinn sei mit über 400 Millionen US-Dollar mehr als drei Mal so hoch gewesen als vor einem Jahr. Besonders profitabel agiere Netflix dabei auf seinem US-Heimatmarkt, wo der Überschuss doppelt so hoch ausgefallen sei wie im Ausland. Das Unternehmen biete seine Dienste seit Anfang 2017 fast auf der ganzen Welt mit Ausnahme Chinas an. Nach Veröffentlichung der Zahlen habe die Aktie von Netflix einen Freudensprung gemacht und sei im nachbörslichen New Yorker Handel um 14 Prozent gestiegen. (Ausgabe vom 19.10.2018) (22.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der Handelswoche stabilisierten sich die europäischen Aktienmärkte nach den Verlusten der Vorwoche zunächst noch, so die Experten von Union Investment.Allerdings habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag auf dem tiefsten Stand seit Januar 2017 geschlossen. Einige Baustellen würden den Anlegern weiterhin Bauchschmerzen bereiten: Die weitgehend ergebnislosen Brexit-Verhandlungen beim Gipfel der Europäischen Union am Mittwoch, das hochverschuldete Italien, das gemäß seines Haushaltsplans noch mehr Schulden machen wolle, die steigenden US-Zinsen und außerdem ein nicht absehbares Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der italienische Haushalt für 2019 verstoße besonders ernsthaft gegen die Regeln der EU, habe Wirtschaftskommissar Moscovici der Regierung in Rom mitgeteilt. Die EU-Kommission habe Italien nun eine Frist bis kommenden Montag eingeräumt, um auf die Bedenken zu antworten.Ab Dienstag hätten sich die internationalen Aktienmärkte zwischenzeitlich kräftig erholen können. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne zum Beginn der Berichtssaison hätten die Anleger wieder mutiger werden lassen. Nach dem bislang verlustreichen Monat Oktober hätten sie auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau wieder beherzt zugegriffen.