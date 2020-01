Essen (www.aktiencheck.de) - Nach den Verunsicherungen zu Beginn des Jahres aufgrund der politischen Turbulenzen zwischen den USA und Iran sind die internationalen Aktienmärkte in den letzten Tagen wieder in den 2019-Modus zurückgekehrt, so die Analysten der National-Bank AG.AktienIn relativer Betrachtung würden die Aktienmärkte anhaltend attraktiv bleiben. Der Vergleich zwischen den an den Aktien- und den an den Rentenmärkten zu erzielenden Renditen spreche weiterhin eine eindeutige Sprache und begünstige die Aktienanlage. Trotz der deutlichen Kursanstiege an den Aktienmärkten im letzten Jahr würden die Analysten der National-Bank AG die Bewertung für weiterhin moderat halten, vor allem an den europäischen Börsenplätzen. Hinzu kämen hohe Dividendenrenditen. Des Weiteren würden die wichtigen internationalen Notenbanken an ihrer expansiven Ausrichtung festhalten, so dass auch von dieser Seite die Börsenampeln weiter auf grün stünden. (14.01.2020/ac/a/m)