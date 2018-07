Der VIX habe sich innerhalb von 3 Tagen vervierfacht! Die Investoren in den besagten strukturierten Produkten hätten am 6. Februar 95% gegenüber dem Vortag verloren. Da möge der Gewinn von über 180% in 2017 beindruckend gewesen sein; wenn man jedoch nicht rechtzeitig verkauft habe, habe man vor einem Scherbenhaufen gestanden.



Aber das sei ja längst nicht alles gewesen. Durch die Preisbewegungen des Volatilitätsindex seien natürlich auch die Aktienindices weiter in Mitleidenschaft gezogen worden. Schließlich wisse niemand, wo die Verluste auftauchen würden, da erst verkauft und dann analysiert werde. Die Aktienmärkte hätten ihre Talfahrt nicht nur fortgesetzt, sondern hätten sie noch bis Ende der Woche beschleunigt, um schließlich nach einer zweiwöchigen Periode 13% an Wert verloren zu haben.



Dass sich der DAX dem Abverkauf nicht habe entziehen können, verstehe sich von selbst. Auch hier habe ein Wertverlust von 10% zu Buche geschlagen.



Während sich aber sowohl die Rendite der US-Staatsanleihen als auch die Aktienindices seither in einem breiten Korridor bewegen würden, sei der Effekt auf die Aufschläge von Unternehmensanleihen sehr viel deutlicher gewesen. Aufschläge für in USD- und EUR-denominierte Titel aus dem Investment-Grade-Bereich hätten sich deutlich ausgeweitet. In USD betrage die Ausweitung bisher 40%, während sich die Aufschläge in EUR mehr als verdoppelt hätten!



Bei Anleihen im Bereich Nicht-Investment-Grade, wo man bereits vor dem 6. Februar eine Ausweitung habe verzeichnen können, schlage in EUR eine weitere Spread-Ausweitung von 40% zu Buche, während bei USD-denominierten Anleihen aus dem High-Yield-Bereich quasi kein Effekt zu verzeichnen sei.



Nun sei es ja nicht so, als ob seitdem keine weiteren Steine ins Wasser gefallen wären: Trumps Zölle, Italiens populistische Regierung, Europas anhaltende Uneinigkeit im Umgang mit Flüchtlingen usw. Die Wellen würden sich überlagern, manchmal abebben oder sich verstärken. Seit dem Ereignis im Februar, vor nun mittlerweile fast einem halben Jahr, hätten viele Marktteilnehmer, die in Unternehmensanleihen investiert gewesen seien, mit zum Teil deutlichen Wertkorrekturen umzugehen.



Investoren sollten aber wissen, dass auch bei Bewertungen eine Zyklik existiert. Man habe sicher noch nicht das Ende des aktuellen Zyklus erreicht, sei aber auf dem Wege dorthin. Bis dahin würden noch einige Steine ins Wasser fallen und ihre Wellen schlagen. (09.07.2018/ac/a/m)





Munsbach (www.aktiencheck.de) - Wirft man einen Stein in einen See, erzeugt er konzentrische Wellen, die bis zum Ufer laufen, dort reflektiert werden und sich beim Überlagern verstärken oder auch abschwächen, so Guido Barthels, Senior Portfolio Manager, ETHENEA Independent Investors S.A.Diese Überlagerung nenne man Interferenz. Auch an den Kapitalmärkten würden gelegentlich "Steine ins Wasser" geworfen. Die daraus resultierenden Welleninterferenzen würden sich aber selten so klar und deutlich beobachten lassen wie in den unten stehenden Grafiken dargestellt.In der zweiten Januarhälfte 2018 seien die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries stetig und scheinbar unaufhaltsam angestiegen. Donald Trump habe seine Steuerreform durchgebracht, die als sehr wirtschaftsfreundlich bewertet worden sei. Infolgedessen habe der Markt eine steigende Inflation aufgrund von höherer ökonomischer Aktivität erwartet. Am Freitag, den 2. Februar 2018, nachdem die Veröffentlichung der US-Lohnstatistik Steigerungen von 2,9% anstatt 2,6% bekanntgegeben habe, sei die Rendite um mehr als 5 Basispunkte auf über 2,83% gestiegen - ein Niveau, das der Markt seit 2013 nicht mehr gesehen habe. Gleichzeitig habe der US-Aktienindex S&P 500 gegenüber dem Vortag mehr als 2% und gegenüber der Vorwoche 4% verloren. Der medienwirksamere Dow Jones habe mehr als 500 Punkte an jenem Freitag verloren. Die Anspannung an den Märkten sei sehr hoch gewesen. Der Volatilitätsindex VIX sei das erste Mal seit vielen Monaten wieder über 15 Punkte auf 17,3 gestiegen.Zum besseren Verständnis sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass viele Marktteilnehmer davon ausgegangen seien, dass die Volatilität dauerhaft sehr niedrig bleiben würde. Sehr beliebt seien strukturierte Produkte gewesen, die von anhaltend niedriger Volatilität profitieren würden, sogenannte "reverse VIX" ETNs. Einer der populärsten dieser ETNs sei der XIV ETN von Credit Suisse (inverse VIX) gewesen, welcher auf niedrige Volatilität spekuliere. 2017 habe dieser ETN stolze 186% Ertrag gebracht. Und das in einer Zeit, in der man eher in Basispunkten gedacht habe als in Prozenten. Etwaige Warnungen, wie selbst in dem Prospekt des Emittenten hinterlegt, dass dies kein Produkt für einen langfristigen Anlagezeitraum sei und der Erwartungswert bei null liege, habe nur Wenige abgeschreckt.