90,71 EUR -2,98% (24.06.2020)



Kurzprofil IntercontinentalExchange Group:



Intercontinental Exchange Group (ISIN: US45866F1049, WKN: 823212, Ticker-Symbol: IC2, NYSE OTC-Symbol: ICE) ist ein führender Börsenbetreiber, der weltweit regulierte Börsen, Handelsplattformen und Clearing-Häuser betreibt und sich auf den elektronischen Handel von Futures sowie auf Over-the-Counter-Märkte (OTC) spezialisiert hat. Im November 2013 übernahm das Unternehmen NYSE Euronext. Die Verbindung der beiden Firmen gilt als entscheidender Schritt, um Marktführer im globalen Börsengeschäft zu werden. (25.06.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IntercontinentalExchange Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intercontinental Exchange Group (ISIN: US45866F1049, WKN: 823212, Ticker-Symbol: IC2, NYSE OTC-Symbol: ICE) unter die Lupe.Trotz aufstrebender Startups, wie z.B. Robinhood oder Gratisbroker, die das den Börsenhandel mit durch Verzicht auf Transaktionsgebühren revolutionieren wollten, gelte für die Börsenbetreiber immer noch das Roulett-Sprichwort: "Die Bank gewinnt immer". Dank der Millennials dürfte das Transaktionsvolumen in diesem Jahr weiter zulegen und die Einnahmen der Börsenbetreiber deutlich steigern.Durch die zusätzlichen Orders der Börsenneulinge dürften v.a. das Handelsvolumen, die Umsätze und folglich auch die Gewinne der Börsen selbst steigen. Neben dem heimischen Marktführer Deutsche Börse Group sollten Anleger aber auch einen Blick auf den Betreiber der weltgrößten Börse, der New York Stock Exchange, werfen. Denn während in Deutschland die Aktionärsquote im vergangenen Jahr laut dem Handelsblatt bei 15,2% gelegen habe, hätten nach Angaben des Analyse- und Beratungsunternehmens Gallup 55% der US-Bevölkerung in den Aktienmarkt investiert.Seit dem 13. November 2013 befinde sich die New York Stock Exchange in Besitz des Börsenbetreibers IntercontinentalExchange Group (ICE). Anleger, die von dem steigenden Handelsvolumen an der NYSE profitieren wollten, kämen daher am Kauf der IntercontinentalExchange Group-Aktie nicht vorbei.Die in Zukunft weiter steigenden Handelsvolumina dürften auch die Gewinne bei Intercontinental Exchange steigen lassen. Anleger könnten die Aktie daher auf ihre Watchlist setzen und für den Neuseinstieg den nachhaltigen Sprung über den horizontalen Widerstand abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link