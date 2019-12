Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (17.12.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Intel übernehme das israelische Start-up Habana Labs für ca. 2 Mrd. USD. Das Ende 2015 gegründete Unternehmen, bei dem Intel bereits im Vorfeld als Investor beteiligt gewesen sei, habe sich auf die Entwicklung von Halbleitern für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert. Habana solle vor allem die KI-Angebote von Intel für Datenzentren erweitern. Allerdings habe Intel in den vergangenen Monaten bereits selbst einige KI-orientierte Halbleiter auf den Markt gebracht gehabt. Diese könnten nun jedoch zukünftig obsolet werden. Der Goya-Chip von Habana solle nämlich laut Medienberichten bei einer geringeren Latenz etwa die dreifache Leistung des Konkurrenzprodukts des (bei KI stärkeren) Intel-Wettbewerbers NVIDIA bringen.Konzernweit erwarte Intel in diesem Jahr einen KI-bezogenen Umsatz von 3,5 Mrd. USD, was einer Steigerung um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Der Konzern gehe zudem davon aus, dass der KI-Halbleitermarkt im Jahr 2024 weltweit bereits ein Volumen von mehr als 25 (hiervon mehr als 10 im Bereich Rechenzentren) Mrd. USD erreicht haben werde. Wenn Habana tatsächlich bessere KI-Halbleiter als Intel im Portfolio habe, sei die Übernahme aus Sicht der Analysten strategisch sinnvoll, da es essentiell für Intel sei, im Bereich KI-Halbleiter eine führende Rolle innezuhaben.Bei einen auf 65,00 (alt: 62,00) USD angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Intel-Aktie. (Analyse vom 17.12.2019)