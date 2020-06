Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (16.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Für die Anleger sei es enttäuschend gewesen, dass Intel jüngst nur ein verhaltenes zweites Quartal prognostiziert habe und für 2020 angesichts der Corona-Pandemie überhaupt keine Prognose wage. Zudem bestehe die "Gefahr", dass der jüngste Run auf Homeoffice-Produkte wieder abflaue. Und auch Meldungen, wonach Großkunde Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) einen Teil seiner PC-Chips in Eigenregie bauen könnte, würden verunsichern. Und jetzt melde obendrein Morgan Stanley Bedenken an.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe Intel von "overweight" auf "equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 61 US-Dollar auf 65 US-Dollar angehoben. Analyst Joseph Moore gehe in einer aktuellen Studie zur US-Halbeiter-Branche nicht davon aus, dass Intel die Anleger in diesem Jahr enttäuschen werde. Für 2021 sehe er dann aber mit Blick auf seine eigenen Schätzungen und den Marktkonsens deutliche Risiken.Aus Sicht des "Aktionär" seien die Risiken für Intel überschaubar. Vielmehr sei das Unternehmen breit aufgestellt. So seien die Amerikaner bei den Megatrends Cloud, Speicherung und Verarbeitung von Daten führend. Die hierzu notwendigen Chips würden inzwischen mehr als die Hälfte des Geschäftsvolumens ausmachen - der Umsatz habe zuletzt um mehr als 30 Prozent zugelegt.Bei Chips für Medizintechnik kooperiere Intel mit dem Branchenführer Medtronic. Beim Ausbau der neuen Kommunikationstechnik 5G sei Intel Zulieferer für Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF), Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) und ZTE (ISIN: CNE1000004Y2, WKN: A0M4ZP, Ticker-Symbol: FZM, Nasdaq Other OTC-Symbol: ZTCOF). Und mit den beiden großen Zukäufen von Mobileye und Moovit könne man den Chipkonzern als einen der führenden Player rund um das selbstfahrende Auto betrachten - immerhin ein Zukunftsmarkt, der bis 2030 auf 200 Milliarden anwachsen könnte.Investierte Anleger bleiben dabei - Neueinsteiger können ebenfalls zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 31.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link