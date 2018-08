Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,82 EUR +0,73% (14.08.2018, 13:57)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

48,75 USD +0,62% (14.08.2018, 14:37, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (14.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Cowen and Company:Aktienanalyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Cowen and Company erwartet bei den Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine marktkonforme Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company zeigen sich nach den jüngsten Investorentreffen bei Intel Corp. von den Ausführungen des Managements im Hinblick auf Data Center-Angebots beeindruckt. Nichtsdestotrotz seien noch einige wichtige Fragen bezüglich der weiteren Entwicklung offen. Dabei stünden vor allem Faktoren im Vordergrund, die die Bruttomarge belasten könnten.Analyst Matthew Ramsay wünscht sich konkretere Angaben zur 10nm- und 7nm-Technologie. Es sei fraglich, ob die zunehmend wettbewerbsintensivere Landschaft Intel zu großen Produktveränderungen zwingen werde.In ihrer Intel-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cowen and Company das "market perform"-Rating und kürzen das Kursziel von 52,00 auf 49,00 USD.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:42,91 EUR +0,02% (14.08.2018, 12:47)