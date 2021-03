XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche von einer Riesen-Überraschung bei Intel. Das Unternehmen habe eine Strategie vorgestellt. Der Firmenchef besage neue Chip-Fabriken in den USA und vor allem wolle man da als Auftragsfertiger stärker Fuß fassen. Die Intel-Aktie habe das Hoch vom Juni 2020 bereits rausgenommen. Sie sei mit einem KGV um die 14, also nur etwa 10% über dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre, moderat bewertet. Man muss sich also keine großen Sorgen wegen der fundamentalen Bewertung machen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 24.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:53,78 EUR -0,20% (24.03.2021, 16:09)