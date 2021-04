Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

55,11 EUR +0,31% (13.04.2021, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

55,24 EUR -3,12% (13.04.2021, 14:47)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

65,405 USD -4,18% (12.04.2021, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (13.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Nachricht, dass NVIDIA erstmals auch CPUs in ihr Produktportfolio aufnehmen wolle, habe die Intel-Aktie am Montag stark belastet. Eine durchaus positive Meldung sei angesichts der sich nun weiter verschärfenden Wettbewerbssituation dagegen untergegangen.Dabei spreche Intel laut einem Reuters-Interview mit CEO Pat Gelsinger aktuell mit Chip-Herstellern aus dem Automotive-Bereich, um für sie in der Auftragsfertigung tätig zu werden. Erste Chips könnten laut Gelsinger bereits in sechs bis neun Monaten produziert werden. Anstatt inmitten der aktuellen Chip-Knappheit, die insbesondere die Automobilbranche hart erwische, auf den Aufbau neuer Foundries zu warten, wolle Gelsinger den Prozess beschleunigen.Als einer der letzten Halbleiterkonzerne, die nicht nur Chips designe, sondern auch selbst herstelle, habe Intel unter seinem neuen CEO einen Strategieschwenk vollzogen und wolle seine Foundries künftig auch Dritten öffnen.Auch wenn sich die Wettbewerbssituation durch NVIDIA-CPUs nun verstärkt, warten Anleger von Intel vorerst ab, wie sich der potenziell lukrative Foundry-Strategieschwenk vollzieht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Investierte sollten an Bord bleiben. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: