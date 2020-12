Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,50 EUR -0,63% (21.12.2020, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

38,685 EUR -4,04% (21.12.2020, 09:13)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,46 USD -6,30% (18.12.2020)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Nach Apple wolle laut Insidern auch der Software-Riese Microsoft unabhängiger vom Chiphersteller Intel werden. Der größte Software-Konzern der Welt nutze Technologie des Chip-Designers Arm für die Arbeit an einem Prozessor für Server in Datenzentren, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet habe.Zudem arbeite Microsoft an einem anderen Chip, der in einigen seiner "Surface"-Tablets verbaut werden könnte. Das sei aber weniger wahrscheinlich als ein Server-Prozessor, habe es weiter geheißen.Die Aktien von Intel seien auf die Nachricht hin eingebrochen und hätten bis zum US-Börsenschluss 6,3 Prozent verloren. Die Papiere von Microsoft hätten einen Teil ihrer Verluste wettgemacht und seien mit einem Minus von 0,4 Prozent ins Wochenende gegangen.Bereits der iPhone- und Computer Konzern Apple ersetze seit neuestem in seinen Macs Intel-Chips durch eigene Prozessoren. Auch andere Unternehmen würden an der Verringerung der Abhängigkeit von dem Chip-Urgestein arbeiten. So forsche auch Amazon an eigenen Chips.Anleger lassen bei Microsoft die Gewinne laufen und können auch bei Intel aufgrund der niedrigen Bewertung und charttechnischer Überlegungen an Bord bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Im Bereich 42 Dollar befinde sich bei der Intel-Aktie eine sehr starke Unterstützungslinie. Daher liege der Stopp bei 34,50 Euro. (Analyse vom 21.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: