Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Gestern habe Intel angekündigt, dass der Loihi Neuromorphic Chip nach nur einer Probe zuverlässig Gerüche erkennen könne. Auch Krankheiten würden zuverlässig erkannt - in Zeiten von SARS-CoV2 eine gute Nachricht. Dennoch habe die Aktie satte 18,04 Prozent verloren und auch vorbörslich bleibe die sich in den USA andeutende Erholung bei dem Papier mit rund einem Prozent schwach.Ein Cluster aus 64 Loihi-Chips solle in der Lage sein, Gerüche wie das menschliche Gehirn wahrzunehmen. Darunter beispielsweise Waffen, Drogen und gewisse Krankheiten. Möglich werde das durch Sensoren, die für die jeweiligen Bereiche typische Chemikalien sensibel erkennen könnten.Diese Schnelligkeit bei der Wahrnehmung von in der Luft befindlichen Chemikalien mache die Kooperationsentwicklung von Intel und der Cornell Univerity so bahnbrechend. Während an Flughafen beispielsweise Geruchsdetektoren zum Einsatz kämen, die um die 3.000 Geruchsproben benötigen würden, um Gerüche "zu lernen", schaffe Intels neuer Chip das mit einer Probe.Intel profitiere auch von dem rasant wachsenden Rechenzentren-Geschäft. Dort sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 19 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar gewachsen. Der Ausblick auf das erste Quartal 2020 liege deutlich über den Erwartungen, die starke Nachfrage setze sich im neuen Jahr vorerst fort. Genaue Zahlen zum vom Coronavirus beeinflussten Q1/2020 gebe es am 23. April.Die Intel-Aktie nähert sich dem vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 37 Euro - sie notiert aktuell um die 39 Euro, so Thobias Quaß. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link