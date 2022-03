Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,54 EUR -0,30% (25.03.2022, 13:53)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,675 EUR +1,56% (25.03.2022, 13:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,62 USD +6,94% (24.03.2022, 21:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (25.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.In der zweiten Hälfte der Handelswoche könnten Chip-Aktien noch einmal kräftig zulegen. Am Donnerstag sei NVIDIA beispielsweise um 9,8 Prozent gestiegen, Intel habe 6,9 Prozent zugelegt und Advanced Micro Devices (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ) sei 5,8 Prozent nach oben geklettert. Auch im vorbörslichen US-Handel würden die Halbleiterwerte stark bleiben und ihre rasanten Kursgewinne nicht wieder abgeben. Kein Wunder, denn gute Gründe sprächen dafür, dass es auch künftig nach oben gehe.Erstens habe die angedachte Zusammenarbeit von Intel und NVIDIA für Fantasie gesorgt. Denn verlasse sich der GPU-Spezialist tatsächlich auf die neue Foundry-Strategie von Intel, könnte dies Vorteile für beide Seiten haben.Zweitens werde die Lobby für zusätzliche Investitionen seitens der US-Industrie in die heimische Chip-Industrie immer stärker. Am Mittwoch sei beispielsweise Intel-CEO Pat Gelsinger in einem Senatsausschuss vorstellig gewesen und setze sich für den Aufbau einer heimischen Halbleiterfertigung ein. Gelsinger sehe in Halbleitern das Öl des digitalen Zeitalters, das unzählige Gerät antreibe und damit eine geopolitisch sowie wirtschaftlich unverzichtbare Ressource sei. Die USA seien hier in den vergangenen Jahren jedoch ins Hintertreffen geraten.Drittens nehme die Risikofreude der Anleger im Zuge solider Konjunkturdaten zu. Über Nacht seien die europäischen und US-amerikanischen Einkaufsmanagerindices überwiegend positiv ausgefallen und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA seien auf ein Rekordtief gefallen."Der Aktionär" bleibe aufgrund der vielversprechenden Zukunftsaussichten weiterhin bullish für den Halbleitersektor. Als Value-Play mit Turnaround-Potenzial ist aktuell die Intel-Aktie der Favorit, bei den Chip-Wachstumskandidaten bleibt die Aktie von NVIDIA die Nummer Eins, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.