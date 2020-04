Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (24.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät langfristigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Halbleiterspezialist Intel übertreffe im ersten Quartal alle Erwartungen. Insbesondere bei der Cloud und Laptops laufe es dank weltweiter Heimarbeit rund. Im Data-Center-Geschäft wachse der Konzern verglichen zum Vorjahreszeitraum von Januar bis März um 43 Prozent (davon 53 Prozent durch Cloud) und der PC-Bereich lege 14 Prozent (davon 22 Prozent dank Laptops) zu.Deshalb würden Intels Quartalsumsätze auf insgesamt 19,8 Milliarden Dollar (Plus 23 Prozent zum Vorjahresquartal) steigen, Analysten hätten 1,17 Milliarden Dollar weniger erwartet. Für 51 Prozent der Erlöse sei allein das Geschäft mit Rechenzentren verantwortlich. Auch beim Gewinn pro Aktie übertreffe Intel mit 1,31 Dollar die Expertenschätzungen um 0,11 Dollar.Wegen dieser guten Ergebnisse sitze der Chipprimus auf frei verfügbaren Cashreserven von 2,9 Milliarden Dollar. Dazu seien bis Ende März für 4,2 Milliarden Dollar 71 Millionen Aktien zurückgekauft (mittlerweile gestoppt) und 1,4 Milliarden Dollar Dividenden ausgezahlt worden.Intel rechne im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar (Analystenschätzung: 18,1 Milliarden Dollar) und 1,10 Dollar Gewinn pro Aktie (Schätzung: 1,17 Dollar). Beim Gewinn liege der Konzern zwar unter den Erwartungen, aber im Vergleich zum Vorjahr (1,06 Dollar pro Aktie) erwarte Intel weiteres Wachstum (Cloud plus 25 Prozent zu Q2/2019).Auch die jüngsten Zahlen hätten am Markt keine Begeisterung ausgelöst. Dabei gebe es für Intel die Krise praktisch nicht. Der Chipkonzern sei mit einem 2020er und 2021er-KGV von 12 im Vergleich zu NVIDIA (2020er-KGV von 62, 2021er-KGV von 46) und AMD (2020er KGV von 61, 2021er KGV von 41) extrem günstig bewertet. Das Wachstum, insbesondere im Cloud-Geschäft, gehe vorerst ungehindert weiter und der Konzern könnte die Erwartungen im zweiten Quartal erneut übertreffen.Die Intel-Aktie bleibt für langfristig orientierte Anleger ein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link