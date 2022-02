Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Aktie von Intel habe sich in den vergangenen Tagen kaum vom Fleck bewegt. Auf Nachrichtenseite sei aber einiges an Bewegung zu beobachten: Denn es gebe eine überraschende Übernahme, neue Pläne von Mobileye, einen zusätzlichen Investor und frische Sorgen für Anleger.Erstens habe Intel am Dienstag die Übernahme von Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Die Übernahme gebe Intel Zugang zu RF-Chips und Industriesensoren sowie zu den bestehenden Produktionsanlagen in den USA und Asien. Damit sei die Übernahme komplementär zur Strategie des Intel CEOs Pat Gelsinger, den US-Konzern zu einem großen Chip-Auftragsfertiger umzubauen.Zweitens plane die Intel-Tochter Mobileye zusammen mit den Partnern Benteler EV Systems und Beep bis 2024 selbstfahrende elektrische Shuttle-Fahrzeuge in den USA einzuführen, die zwischen zwölf und 14 Sitze hätten. Bereits Ende dieses Jahres solle eine Robotaxi-Test-Flotte in Deutschland und Israel betrieben werden.Drittens sei David Einhorn mit seinem Hedgefonds Greenlight Capital bei Intel eingestiegen. Laut einem bei der US-Börsenaufsicht veröffentlichten F13-Filing habe der Hedgefonds rund 310.000 Intel-Aktien im vergangenen Quartal gekauft.Eine durchaus gemischte Nachrichtenlage, die Intel-Anleger am Dienstag verarbeiten müssten. Während das zusätzliche Tempo bei der Foundry-Strategie positiv zu werten sei, dürfte ein Einbruch der Notebook-Verkäufe bei der Intel-Aktie Spuren hinterlassen, da dies zuletzt der einzige Bereich gewesen sei, der positiv habe überraschen können."Der Aktionär" meine: Langfrist-Potenzial sei dank Mobileye und der Foundry-Strategie vorhanden - doch 2022 dürfte es für die Intel-Aktie schwierig werden. Wer bei den günstig bewerteten Chip-Papieren zugegriffen hat, kann aber durchaus investiert bleiben, denn die Bewertung sichert vor allzu dramatischen Kursverlusten ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 15.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)