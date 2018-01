Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,27 EUR -0,20% (30.01.2018, 09:27)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

49,98 USD -0,20% (29.01.2018, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (30.01.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Intel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) charttechnisch unter die Lupe.Zum Abschluss der vergangenen Woche sei die Intel-Aktie erstmals seit dem Jahr 2000 über die Marke von 50 USD gesprungen. Damit könne das Technologiepapier die langfristige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends erwartungsgemäß in deutliche Anschlussgewinne ummünzen. Da die Trendfolger MACD und Aroon weiterhin "grünes Licht" signalisieren würden, könnten Anleger unverändert am Ball bleiben. Auch die Relative Stärke (Levy) signalisiere auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis einen intakten Aufwärtstrend. Die Parallele zum Basisaufwärtstrend seit März 2009 biete aktuell Raum bis knapp 60 USD. Das langfristige Kursziel aus der großen unteren Umkehr lasse sich sogar auf rund 64 USD veranschlagen.Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere die jüngste Kursentwicklung wichtige Anhaltspunkte, um den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen. Je nach Risikoneigung könnten Investoren die untere Gapkante der jüngsten Kurslücke im Tagesbereich (46,37 USD) oder aber das Tief des jüngsten "outside months" (42,44 USD) als Absicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:40,47 EUR -1,29% (30.01.2018, 09:13)