Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,46 EUR -0,49% (01.10.2018, 15:30)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 47,295 (28.09.2018)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (01.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.In seinem offenen Brief vom Freitag nehme Interims-CEO und CFO Bob Swan Stellung zu den aktuellen Problemen des Unternehmens und spreche Lösungen an: Zum einen sollten im Jahr 2018 jetzt nicht nur 14 Mrd. USD sondern rund 15 Mrd. USD in Produktionskapazitäten investiert werden. Die zusätzliche Milliarde solle dabei in die knappen 14nm-Kapazitäten fließen. Zum anderen mache Intel Fortschritte im Bereich der 10nm-Fertigung. In die Massenfertigung sollten Chips mit der neuen Prozessorarchitektur dann 2019 gehen."Wir glauben weiter daran, dass wir die Nachfrage befriedigen können und unsere Umsatzprognose vom Juli erreichen", schreibe Swan. Worte, die Investoren vertrauen zurückgeben würden. Das Wertpapier habe prompt auf den offenen Brief reagiert und sei knapp vier Prozent gestiegen. Der Kursanstieg durchbreche dabei den seit Anfang Juni vorherrschenden Abwärtstrend des Titels.Ein erstes Signal für eine Trendwende - Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Intel-Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:40,25 EUR -0,98% (01.10.2018, 15:05)