Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

USD 35,16 (13.03.2017)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (14.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der Konzern möchte Mobileye für 63,54 USD je Aktie bzw. 15,3 Mrd. USD in bar übernehmen. Das israelische Unternehmen stelle mit seinen Kameras die Augen für heutige Assistenzsysteme und künftige selbstfahrende Autos. Ferner entwickle es ein Steuersystem, das Signale verschiedener Sensoren verarbeite. Intel und Mobileye würden schon u.a. bei der Entwicklung der Roboterwagen von BMW zusammenarbeiten. Dabei würden Mobileye große Teile der Roboterwagen-Technologie rund um die Erfassung der Umgebung und Intel die Rechenleistung stellen.Durch die Fusion möchten beide Unternehmen alles aus einer Hand anbieten und würden eine marktbeherrschende Stellung in einem sich noch im Aufbau befindenden Wachstumsmarkt anstreben, in dem jedoch bereits eine Vielzahl von Konkurrenten versuche, Fuß zu fassen. Intel gehe somit im Eiltempo seine Neuausrichtung an und wieder mithilfe einer (zu) teuren Übernahme, denn erst vor weniger als zwei Jahren habe Intel für 16,7 Mrd. USD Altera übernommen. Trotz des erheblichen Wachstumspotenzials von Mobileye und der außer Frage stehenden strategischen Sinnhaftigkeit der Transaktion sei der Kaufpreis - auch in Hinblick auf die harte Wettbewerbssituation - zu hoch.Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,14 EUR +0,41% (14.03.2017, 11:42)