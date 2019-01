Nyse-Aktienkurs Inspire Med Sys-Aktie:

41,21 EUR -2,46% (02.01.2019, 22:04)



ISIN Inspire Med Sys-Aktie:

US4577301090



WKN Inspire Med Sys-Aktie:

A2JLEP



Ticker-Symbol Inspire Med Sys-Aktie Deutschland:

2DR



Nyse-Ticker-Symbol Inspire Med Sys-Aktie:

INSP



Kurzprofil Inspire Medical Systems, Inc.:



Inspire Medical Systems, Inc. (ISIN: US4577301090, WKN: A2JLEP, Ticker-Symbol: 2DR, Nyse-Symbol: INSP) fokussiert sich auf die Entwicklung innovativer Behandlungsmethoden für Patienten mit Obstruktiver Schlafapnoe (OSA). Bedingt durch langes Engagement ist Inspire einer der Wegbereiter für den Fortschritt in der OSA-Behandlung.



Inspire entwickelte die weltweit erste vollständig implantierte Neurostimulationstherapie, welche die CE-Kennzeichnung trägt und von der FDA für die Behandlung der OSA zugelassen ist. Das Inspire System nutzt bewährte Neurostimulationstechnologien und verwendet diese mit einem speziellen Algorithmus, der bestimmte Muskeln der Atemwege im Zusammenspiel mit dem individuellen Atemrhythmus des Patienten stimuliert. Die Inspire Therapie wurde entwickelt, um den Schweregrad der OSA beständig zu reduzieren und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig zu verbessern, die an dieser belastenden und folgenreichen Krankheit leiden.



Inspire wurde 2007 als Spin-off von Medtronic (NYSE: MDT) gegründet, nachdem das technologische Portfolio und wichtige Patente übernommen worden waren. (03.01.2019/ac/a/n)





Maple Grove (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Point72 Asset Management, L.P. hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Inspire Med Sys gesteigert:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Point72 Asset Management, L.P. attackieren die Aktien von Inspire Medical Systems, Inc (ISIN: US4577301090, WKN: A2JLEP, Ticker-Symbol: 2DR, Nyse-Symbol: INSP).Der in Stamford, Connecticut, USA basierte Hedgefonds Point72 Asset Management, L.P. hat am 31.12.2018 seine Shortposition von 0,76% auf 0,81% der Inspire Med Sys-Aktie aufgestockt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Inspire Med Sys:0,81% Point72 Asset Management, L.P. (31.12.2018)Börsenplätze Inspire Med Sys-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Inspire Med Sys-Aktie:34,98 EUR -2,62% (03.01.2019, 09:03)