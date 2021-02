2021 dürfte anders werden. Davon sei Jeremy Anagnos, Portfolio Manager von Nordeas Global Listed Infrastructure-Strategie, überzeugt: "Einerseits erhöht die Biden-Administration im Rahmen der "Build back better"-Kampagne die Investitionen in grüne Anlagen. Andererseits dürften sich Segmente wie das Transportwesen (und hier insbesondere Mautstraßen und Schienenverkehr) im Zuge der Covid-19-Impfungen erholen."



Unterstützung für Infrastrukturinvestments vonseiten der Politik gebe es jedoch nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, China und Japan. Um die Netto-Null-Emissionsziele bis 2050 zu erreichen, gehe die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) aktuell davon aus, dass jährliche Investitionen von 740 Milliarden US-Dollar nötig seien. In früheren Vorhersagen habe sie noch mit rund 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr gerechnet. "Das aktuelle Niedrigzinsumfeld wird vermutlich noch weiter bestehen bleiben. Fortlaufende Investitionen können also zu historisch tiefen Finanzierungskosten getätigt werden", erkläre Anagnos.



Für Anlegerinnen und Anleger sei börsennotierte Infrastruktur nach wie vor sehr attraktiv, da die meisten regulierten Anlagen stabile, inflationsgeschützte Renditen versprächen. Zudem sei der Sektor von der Konjunktur weitgehend unabhängig und biete daher eine gute Diversifizierung sowie Absicherung nach unten. Schließlich würden die positiven Cashflows für stetige und wachsende Dividenden sorgen.



"Im Vergleich zu globalen Aktien, Unternehmensanleihen und privaten Infrastrukturinvestitionen sind die Bewertungen von börsennotierten Infrastrukturanlagen derzeit signifikant tiefer - und zwar auf dreierlei Weise", sage Anagnos. Erstens seien Infrastrukturanlagen gegenüber globalen Aktien aktuell 10 Prozent günstiger - und dies, obwohl sie im historischen Durchschnitt sogar mit einem Aufschlag von 10 Prozent gegenüber globalen Aktien gehandelt worden seien. Zweitens seien die Renditen von Unternehmensanleihen im letzten Jahr gesunken, während die Dividendenrenditen für börsennotierte Infrastrukturanlagen stabil geblieben seien. Und schließlich würden Infrastrukturanlagen an den Börsen im Vergleich zu privaten Infrastrukturinvestitionen mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent gehandelt. (03.02.2021/ac/a/m)







